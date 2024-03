Respuesta por el desalojo de 7 familias en Rawson: 'Hace 3 años empezamos el juicio'

Por la mañana de este martes 19 de marzo un total de 7 familias vivieron una tensa situación, ya que los querían desalojar de un terreno ubicado en el departamento Rawson. En ese sentido, quien representa legalmente al dueño legítimo del terreno aseguró que hace más de 3 años que están intentando que estas personas se vayan ya que no pagan nada por ocupar el sitio.

Estas parejas con sus hijos y hermanos pequeños se encuentran alojándose en Villa Krause, precisamente en el cruce de calles Castaño y Juramento. Allí se presentó el móvil de Canal 13 que, luego de hablar con una de las residentes, dialogó con el abogado del propietario, el Dr. Leonardo De la Torre.

'El juicio se debe haber iniciado hace 3 años y con sentencia estamos desde octubre de 2022. Hace un año y medio que tenemos la orden de desahucio. Por distintos motivos antes no se pudo desalojar. Se hizo a fin de año y por las fiestas no quieren desalojar. Después que estaban en época escolar y tenían que cambiar a los chicos de escuela. Después hicieron un acuerdo de que se quedara alguno a cambio de pagar una cantidad en dos veces. Hicieron un pago y no abonaron más. Seguimos con menores, cuestiones propias del Poder Judicial y se ha ido postergando como ahora que se resisten a irse', expresó.

Posteriormente quien se encarga de representar al propietario, identificado por los desalojados como Raúl Moreno, explicó cómo fue evolucionando este conflicto que data desde el 2021. En ese sentido manifestó que quienes estarían usurpando aseguran que su cliente no es el dueño, pero ellos tampoco cuentan con ningún tipo de documentación.

'En principio esto era una pensión que habitaban distintas familias que decidieron dejar de pagar el alquiler. Conseguimos que se fueron algunos con estos tentativos de desalojo y los que se quedaron se les subalquilaba. Empezó como algo comercial y terminó siendo una usurpación. Ahora con la sentencia definitiva hasta nos quieren discutir el título, es una cosa de locos. Ellos quieren discutir el título, tampoco dicen que ellos son los dueños, pero quédense tranquilos que Moreno es el legítimo dueño', sentenció.