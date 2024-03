La familia de Francisco sigue pidiendo justicia: 'El homicida tiene más derechos que la víctima'

El 8 de abril del pasado año 2023 el joven sanjuanino Francisco Márquez, murió producto de un siniestro vial en el departamento Rivadavia, a la altura de El Pinar. Desde ese momento su familia está pidiendo justicia, a pesar de que la defensa del acusado insiste con resolver todo con un juicio abreviado. En ese contexto la hermana del difunto aseguró que 'el homicida tiene más derechos que la víctima.

Se trata de Ayelén Márquez, quien habló con el móvil de Canal 13 desde las puertas del palacio de Tribunales. Ella manifestó que vienen luchando desde hace 11 meses para tratar de que el hombre le puso fin a la vida de su hermano, termine tras las rejas y pague por el daño que les hizo.

'Otra vez más lamentablemente tenemos que estar acá en Tribunales pidiendo una justicia que se nos debería haber dado por el sólo hecho de que Gonzalo Nicolás Castro Salinas mató una persona. Estoy totalmente agradecida con la jueza Maldonado por rechazar nuevamente el pedido de juicio abreviado, ya que la defensa insiste y además quiere impugnar a la jueza. Me parece ilógico que el homicida tenga más derechos que la víctima que ya no se puede defender', expresó.

Seguidamente Márquez aseguró que hay sobrado material probatorio que confirmaría que Castro Salinas, efectivamente corría una picada ilegal cuando terminó impactante a Francisco. Sin embargo, piden mayor celeridad por parte de los fiscales para que el caso puede elevarse a juicio en un futuro.

'Estamos esperanzados de que no se acepte el juicio abreviado, la Fiscalía cuenta con pruebas contundentes de que esa noche Gonzalo Nicolás Castro Salinas corría una picada con una camioneta Toyota Hilux de color blanco con la que se dio a la fuga. Yo me pregunto ¿qué hace la Fiscalía con esta prueba? ¿nos tenemos que someter los dolientes a seguir buscando pruebas?', comentó.

Por último, la entrevistada reveló lo complejo que ha sido para ellos tratar de dejar a un lado su enorme tristeza para seguir luchando incansablemente en esta búsqueda de justicia. Sobre esto aseguró que todavía no pueden hacer el duelo por el fallecimiento de su hermano.

'Ha sido muy difícil, no hemos podido hacer el duelo porque hemos tenido que estar acá de pie, buscando pruebas y sometiéndonos tanto a un grupo de WhatsApp llamado 'Flameando bajito' como también a estas supuestas exposiciones de autos que no son eso realmente. No hacen exposiciones de autos le comento a toda la comunidad, no lo hacen en la Costanera ni en El Pinar, le colocan ese nombre uno de los tantos grupos que hay para poder hacer picadas ilegales o carreras clandestinas', sentenció.