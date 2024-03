El dolor de una hermana: el día que un conductor corría una picada y mató Francisco

Este jueves, Banda Ancha recibió a Ayelén Márquez, la hermana de Francisco, el joven que murió el pasado 8 de abril en un evitable siniestro vial. Ella comentó cómo fue el fatídico día que terminó con una picada que mató a su hermano.

"Esa noche del 8 de abril, salimos con mi familia. Como mi papá trabaja hasta las ocho de la noche, así que cuando llega a casa es la merienda. Pero esa noche no salimos a merendar y fuimos al dique", comenzó. Tras ello dijo: "Mi familia y mi pareja, luego volvimos a casa y él, como hacía tres meses que no veía a sus amigos porque estaba estudiando Ingeniería Industrial, nos dijo que iba a salir con sus amigos".

La joven recordó que era Semana Santa y su hermano quería disfrutar del día, entonces esa noche dijo: "Ya vengo, voy a ver a los chicos". Una amiga de Francisco le contó a Ayelén que, si bien él nunca fue demostrativo en cuanto a los abrazos, "ese día abrazó a todos luego de comer algo". Además, esta amiga le señaló que ese día había mucho tránsito y que Francisco se había vuelto a su casa en moto, mientras que un grupo iba en auto, en el camino comenzaron a tener problemas ya que el tránsito no avanzaba.

"Ellas escuchan un auto que empieza a acelerar muy fuerte, entonces la chica que estaba conduciendo dice: 'que es raro, ¿te puedes fijar Mica, qué pasa atrás?' Dice: 'uy, es un chico'. Al lado del auto iba una camioneta al máximo y luego escucharon un estruendo", recordó. Esto derivó en que todos frenen y ellas van caminando al lugar y allí vieron a Francisco muerto. En el lugar quedó el Fiat, aunque la camioneta Hilux blanca se dio a la fuga.

"Esa noche yo estaba planificando en mi casa. Soy profesora de nivel inicial y tocan el timbre sobre las 2 de la mañana. Obviamente a esa hora no siempre se espera algo feo", dijo. "Me empezó a palpitar el corazón y salí sin decirle nada a nadie. Cuando veo a una chica parar en el portón de mi casa y le dije que mi hermano no estaba, a lo que ella me dijo que él estaba en el hospital", añadió.

Al instante ella se cruzó con sus abuelos, y le comenzó a sonar el teléfono, al atender le piden que vaya al Pinar. "Cuando llego estaba ya cortada la calle y vi el cuerpo y la moto. Tuve una gran impotencia", dijo la joven. Según señaló, en un primer momento no dejaban pasar a su padre, incluso lo habrían tratado mal y con comentarios poco propios del momento.

Francisco no llegó nunca al hospital, murió en el lugar. Sobre su familia, comentó: "Yo tengo que hacer a veces el sostén de ellos (padre y madre), a veces me prohíbo llorar para ayudarnos a seguir, porque no es la ley de la vida tener que enterrar un hijo. No se lo deseo a nadie, por eso también es mi lucha". A ello sumó: "Quiero que se haga justicia, yo no quiero que otra familia pase por esto".

Ahora, Ayelén y su familia luchan. Ellos piden ayuda para poder dar con videos o testimonios de que en el lugar en que murió su hermano hay picadas, porque por el momento la policía no las prohíbe. Incluso ha sido hostigada por cercanos a Gonzalo Castro, quien es el principal acusado de ser el causante de la muerte de Francisco.