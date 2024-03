Paritarias: 'Los sindicatos no deben aceptar nada que esté por debajo de la Canasta Básica'

José Díaz, Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se pronunció enérgicamente sobre las paritarias con docentes y no docentes, destacando que los sindicatos no deben aceptar propuestas salariales que estén por debajo de la Canasta Básica.

"El gobernador muy amablemente nos recibió dentro de los dos días de hacerse cargo. Se le explicó cuáles eran las falencias que considerábamos, y es evidente que no íbamos a desistir en la decisión correspondiente. Por eso, el camino que nos queda es la justicia, y por eso accionamos porque los tiempos prescribían", explicó Díaz en referencia a las negociaciones con las autoridades.

Díaz señaló que en 2020 ya perdieron el 50% del sueldo debido a la crisis del COVID-19 y una inflación del 65%. "Ahora tenemos un 40 o 50% que no hemos recuperado. Es evidente que todo el sueldo que no esté por encima de la Canasta Básica Familiar y que no se respete la cláusula gatilla aplicable al sueldo anterior no coincide con la realidad", afirmó.

El dirigente sindical enfatizó que no pueden aceptar propuestas que no permitan a sus afiliados subsistir. "Es por eso que los sindicatos no deben aceptar ninguna propuesta que esté por debajo de la Canasta Básica", concluyó José Díaz.