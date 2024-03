Obra Social Provincia lanzó un programa para terminar con el pago de plus a los médicos

Son incontables los reclamos a diario que generan los afiliados y usuarios de la Obra Social Provincia respecto al pago de los plus médicos en negro que cobran los profesionales de la salud por brindar la atención. Es que el plus que debe afrontar el afiliado se suma a la orden médica que la obra social le paga al médico y no hay atención sin el pago del plus, completamente en negro, sin emitir factura ni otra forma legal que pueda ser reconocida para un posterior reintegro. Ante este escenario, desde la obra social estatal lanzaron un plan para ponerle fin al cobro extra del plus.

Lo presentaron en conferencia de prensa el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli.

Lo que buscan desde la OSP es terminar con el cobro extra del plus médico y para ello se planificó una serie de beneficios para los médicos que no lleven adelante este arancel que debe afrontar el afiliado.

Según lo expuesto, aquellos médicos que cobre plus, dejarán de estar en una lista de prestadores fidelizados y a raíz de esto no percibirán aumentos que se otorgarán a lo largo del año. Con esto, los médicos que cobren plus, continuarán cobrando la base de pago de comienzo de año.

‘Este plan estratégico es para que los afiliados dejen de pagar los plus y copagos, sobre todo en estas prestaciones. Esta es la primera etapa que luego se irán sumando al resto de las prestaciones médicas’, dijo Dobladez, en relación al alcance de esta primera etapa que es para consultas y análisis básicos.

Por su parte el interventor de la OSP dijo que ‘el programa consiste en desterrar de una vez y para siempre estas diferencias denominadas copagos o plus. Hemos ofrecido a las entidades intermedias un valor muy cercano puesto como mínimo a las especialidades médicas. El profesional puede aceptar o no, pero el profesional que decida cobrar la diferencia quedará en el padrón de prestadores no fidelizados. De ahora en adelante vamos a tener dos nomencladores, los que cobran y los que no cobran diferencia. Entonces el afiliado podrá elegir entre los que cobran y los que no. El que quede en el padrón fidelizado obtendrá los beneficios de ahora en adelante y los que no, quedarán con los costos de enero de 2024’.