Docente trató de 'tarados' a niños: descubrieron que el instituto no está habilitado

En las últimas horas se hizo viral en la provincia de San Juan, un video donde una supuesta docente de danzas local, trataba de 'tarados' a sus alumnos de 3 años de edad. Luego de la enorme polémica que generaron estas reprochables declaraciones, las autoridades comprobaron que el instituto ,al que ella asistía, no estaba habilitado por Educación.

Analía Alaniz, directora de Educación Privada, habló con el móvil de Canal 13b San Juan acerca del indignante video que grabó la sanjuanina llamada Valentina Sandoval. Sobre lo ocurrido, la funcionaria manifestó que les generó una enorme tristeza y que los hizo notar que cada vez son más los establecimientos que ofrecen clases de distintas especialidades, sin realmente estar avalados para realizar esta tarea.

'Vimos este video y nos encontramos con una realidad que nos está invadiendo por los institutos que dicen que son de Educación Privada, y en realidad no pertenecen al sector. Es muy importante tenerlo en cuenta y siempre se lo decimos a los papás, que se acerquen al Ministerio de Educación para preguntar si realmente esa institución esta registrada y si uno les da el 'OK', ahí tener la tranquilidad de que el establecimiento está dentro de la normativa. 'Escuadrón Latino' no está registrado', expresó.

El hecho de decir que 'no está registrado' se refiere a que el establecimiento no cuenta con la habilitación de Bomberos ni de Salud Pública. Además tampoco cumplen con las exigencias edilicias para poder funcionar y tampoco está comprobado que la joven del video, cuente con un título que la avale para darle clases a alguien.

'Quiero dejar asentado que esta institución, no está avalada por el Ministerio de Educación. Al no conocer a esta persona no podemos saber si tiene un título o no. En caso de que lo tenga, habrá que revisar quién se lo habilitó. Le pedimos a los padres que si no pueden venir acá, ingresen por la página web de la Dirección de Educación Privada y van a poder ver las instituciones que están avaladas por Educación', sentenció.