Una pesadilla de todos los días: vecinos denuncian escalada de inseguridad en su barrio

Los vecinos del Barrio Orzali de Rawson están cansados de los constantes hechos de inseguridad que sufren día a día. Martha y Lorena, dos víctimas de hechos de inseguridad, contaron a Canal 13 que los robos son moneda corriente y que desde la Comisaría 6º nunca les dan solución a sus reclamos. La inseguridad ha escalado tanto en el barrio, que motochorros llegaron a perseguir a adolescentes por los pasillos y a una de ellas además de quitarle dinero le pusieron un arma en la cabeza.

'El problema que tenemos acá en el barrio, es que por la inseguridad que sufrimos no se puede vivir', precisó Marta, una de las vecinas damnificadas por estos hechos delictivos. La mujer contó que los llamados al 911 de parte de los vecinos se multiplican día a día, sin embargo, no tienen respuesta, puesto que los robos siguen sucediéndose.

Totalmente preocupada y ofuscada, Marta contó que les roban las bombas de cada uno de los monoblocks, pero no tienen una solución firme por parte del personal de la Comisaría 6º, a donde se han cansado de denunciar estos hechos, sin respuesta alguna. 'Cuando fui a denunciar el robo de la bomba de mi monoblock, el oficial que me atendió me contestó que no tenían móviles, por lo que no tienen para hacer rondas', expresó.

Los vecinos aseguran que cada vez que los ladrones no pertenecen al barrio y que muy a menudo se juntan en varias de las esquinas del barrio. 'Nosotros llamamos al 911 porque los vemos, son un grupo grande de entre 15 a 20 que venden droga y de paso se drogan, pero la Policía nunca viene', manifestó.

'Nosotros queremos soluciones, hoy llamé a la Central de Policía y el oficial que estaba en la guardia me dijo que ellos no pueden hacer nada y que tienen que dirigirse a la 6º. Llamamos a la Central de Policía y no tenemos solución, llamamos al 911 y no tenemos solución. ¿Quién se hace cargo de la seguridad de los vecinos?', manifestó enojada.

En el barrio los vecinos denuncian que no tienen luz, porque los delincuentes se robaron las luminarias led. Otra de las problemáticas es que los estudiantes del Colegio Privado, que está en el mismo barrio, cuando salen en los días de invierno pasan por los pasillos y está todo oscuro, lo cual aumenta las posibilidades de que les roben. 'A los chicos los amenazan, les roban constantemente. Con armas asaltaron a unos chicos del barrio. ¿Qué vamos a esperar?, ¿a qué le metan un tiro a un chico para que recién actué la Policía?', se quejó la mujer.

Los vecinos se organizaron y armaron un grupo de WhatsApp en el que comparten estas situaciones. Además, están organizando para llama al 911 cada vez que 'estos grupos' se juntan en los rincones oscuros del barrio.

Lorena, otra de las vecinas que sufrió robos, contó que su hija, que salió del colegio secundario con sus compañeras, fue interceptada por motochorros armados. Los delincuentes se trasladaban en una 110cc e hicieron caer a una de las chicas a la que además le robaron el dinero que llevaba la inscripción del colegio. 'Salieron corriendo las chicas y el tipo salió corriendo detrás de ellas y le puso un arma en la cabeza a una de ellas', contó recordando con miedo la madre.

'Los chicos se escapan por todos lados, y nadie hace nada. Estamos cansados de llamar a la Policía y no nos dan solución a nada', expresó indignada Lorena. 'Acá se roban las motos, las baterías del auto, las bombas de agua, es toda una desesperación, ya estamos cansados. Es mucha inseguridad la que sufren los chicos cuando quiern venir a jugar en estos espacios de playón que son de ellos', sentenció.