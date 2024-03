¿Vuelve la Reina del Sol a la FNS? La palabra del ministro de Turismo

El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, sostuvo en entrevista en Banda Ancha que no está definido su vuelve o no la Reina del Sol a la FNS 2024. "No es un tema que haya conversado con el gobernador Marcelo Orrego, no ha estado en agenda por ahora así que todavía no tomamos posición. Sabemos que la gente quiere saber, vengo de la Vendimia donde vimos que mueve muchísimo en los departamentos porque se identifican con la reina", manifestó.

En cuanto al carrusel, el funcionario dijo que también lo están evaluando porque "carrusel va con reina o embajadora". "Tenemos que ir viendo cómo se va dando económicamente porque no podemos poner a los departamentos en ese compromiso, la provincia giraba un tercio, conozco esos números y hay que ver si vale la pena la inversión. Por ahora estamos trabajando mucho internamente para realizar la convocatoria, abrir el abanico y que nos tiren temática", expresó.

Y agregó: "Lo vamos a analizar de acuerdo a la técnica que vamos a necesitar, pero aún no hay tema definido. Gracias a Dios el gobernador tomó la decisión de postergarla lo cual nos da tiempo, no tanto porque será en octubre pero se va a hacer la fiesta. Yo me he reunido varias veces con los artistas, incluso antes de la decisión del gobernador de trasladar la Fiesta del Sol y todos estuvieron de acuerdo. Nos dio tranquilidad que esté conforme la gente".

"Más allá de que los artistas no iban a tener trabajo en lo inmediato en febrero, si se hacía no iba a haber espectáculo final que es lo que más trabajo les da, no había tiempo ni presupuesto. Fue uno de los fundamentos del gobernador y hablando con los artistas acordamos generar eventos menores para que trabajen y muestren su arte. Ya hicimos un evento en el Anfiteatro del Auditorio con quienes participaron en Cosquín y fue algo emocionante", aseguró.

