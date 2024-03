Cuatro destacadas mujeres dieron su significado del 8M

El 8 de marzo, se conmemora el día internacional de la mujer. Una fecha clave donde millones de mujeres salen a las calles para recordar sobre la desigualdad y la falta de equidad, piden porque ninguna más de ellas sea víctima de femicidios y por romper el famoso techo de cristal. Diario 13 charló con destacadas mujeres referentes de diversos sectores para conocer su opinión sobre el significado del 8 de marzo. Estas voces compartieron sus reflexiones, revelando la importancia de esta fecha para ellas y para el conjunto de la sociedad.

Romina González, periodista con una extensa trayectoria y coconductora de Banda Ancha, expresó su perspectiva sobre el 8 de marzo, señalando: "Para mí, el 8M es un día de análisis, de tomar conciencia y de hacer una revisión de lo ocurrido en el último año, evaluando verdaderamente si ha habido un avance en la libertad y en la aplicación efectiva de los derechos de las mujeres, incluyendo la tan anhelada igualdad salarial." Del mismo modo apuntó: "Personalmente, me posiciono un tanto alejada de los lemas y consignas anuales del movimiento, ya que los veo muy vinculados a posicionamientos políticos que determinan el alcance de los derechos de las mujeres a través de las políticas del Congreso. Prefiero adoptar una posición más distante de ello y contribuir desde mi propia persona, como mujer, ayudando, acompañando y brindando apoyo en situaciones concretas, como abrir una puerta. Me enfoco en acciones más pequeñas pero significativas, en lugar de sumarme a luchas más masificadas."

Romina Gonzalez

"Valoro enormemente el trabajo realizado por las mujeres en nuestro país y en el mundo. Son esas mujeres que levantan un cartel, que gritan, las que logran que el mundo dirija su mirada hacia nosotras y nos preste un poco de atención. Espero que, en algún momento, logremos erradicar el femicidio y la violencia de género, y que estemos verdaderamente conscientes de lo que sucede. La violencia contra las mujeres es grave, es una locura. Particularmente, este día es muy importante porque no se celebra, se conmemora, y nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre estos temas tan trascendentales", finalizó.

Por otro lado, Natalia Caballero, jefa de redacción de Tiempo de San Juan dijo: "El 8M significa reivindicación. Reivindicación a todas las mujeres que a lo largo de la historia pudieron ser artífices de luchas por la igualdad; reivindicación por la construcción de cadenas de apoyo mutuo entre mujeres; reivindicación por haber tenido y tener que cuidarnos ante las hostilidades del mundo del macho. Y fundamentalmente, el 8M es una oportunidad para reivindicar los feminismos, marginados por la agenda política"

Natalia Caballero

Además, la referente política y periodista Federica Mariconda mencionó "El 8M para mí es un día de reflexión y también de celebración. Hay mucho por sostener y por alcanzar. Pero también hemos dado buenos pasos que tenemos que valorar. Por eso yo no me enojo si me felicitan". A ello sumó "sabemos cuánto nos ha costado a las mujeres ocupar lugares y ser respetadas como pares en el ámbito laboral, mientras sostenemos nuestros hogares, hijos y mayores, tareas que culturalmente se creían que eran exclusivas de nosotras".

Federica Mariconda

También comentó " Pero ahora, creo, estamos en un punto de inflexión. Tenemos leyes de cupo, de paridad y vemos mujeres liderando desde distintos ámbitos. Entonces, el desafío también debe ser interno. Debemos animarnos a más, saber que podemos y no claudicar al primer problema".

Majo Quiroga

Majo Quiroga, referente deportiva dijo: “el Día de la Mujer representa un recordatorio de la constante lucha por la inclusión en la sociedad y en el ámbito deportivo”.