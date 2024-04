Impactante revelación del dirigente acusado de ñoqui: ‘me habían pedido que me quede’

El pasado martes 9 de abril, estalló una polémica en la Secretaria de Deportes por al menos 7 dirigentes que cobran sueldos desde la anterior. Uno de ellos, Nacif Farias, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, expresó en Modo Siesta que la actual gestión le había pedido que se quede, pero que por esta situación decidió presentar su renuncia.

Al conocerse esta polémica, gracias a que trascendiera una investigación que está llevando a adelante la Secretaria de Deportes, se conoció que estos dirigentes empleados prestaban sus servicios en la Agencia Deportes San Juan, pero que no iban a trabajar, incluso desde la anterior gestión.

En la conversación con Canal 13. Farias indicó que esta situación lo tiene ‘consternado’ y sorprendido’. El alto dirigente del fútbol sanjuanino aseguró que él actuó de buena fe y que las autoridades de la Secretaria de Deportes le habían dicho a él que lo querían trabajando con ellos y que ya lo iban a reubicar.

‘Yo soy integro’, expresó el dirigente. Luego explicó que el cobra un sueldo de aproximadamente $300 mil por mes y que lo hacía por sus servicios como empleado de la Agencia Deporte San Juan, y no por ser dirigente.

A su vez, Farías aseguró que después de haberse asesorado con sus abogados, se reunió con los funcionarios de la secretaría y puso su renuncia a disposición. ‘Cuando sucede esto yo tenía planificada una reunión de trabajo con el subsecretario de deporte Santiago De la Torre, con el cual hemos estado trabajando. También me reuní con el presidente de la Agencia de Deporte, Paulo Bourne y con el director Matías Barroso, y en todo momento me insistieron en que me quedara, que iba a haber un trabajo de campo, una proyección. Ahí les pregunté porque habían dicho esas cosas’, expresó

‘Si es conveniente tienen mi renuncia, yo no estoy buscando que me indemnicen. Ellos nos decían que no podían despedirnos porque no tienen fondos’, manifestó. Luego expresó: 'Lo que me llamó la atención es que nunca me llamaron para proponerme la renuncia'

El alto dirigente del fútbol sanjuanino contó que él trabajó con la anterior gestión y lo venía haciendo con esta desde la Agencia de Deporte San Juan gestionando subsidios a clubes de fútbol y otras instituciones deportivas y que entregaba equipamiento para estas instituciones, entre otras labores. En ese sentido, indicó, que él trabaja media jornada, pero que siempre se excedía de sus horas de trabajo y que todavía le quedan acciones por concretar, como visitas a clubes y que piensa en cumplirlas.

Por último, Farías aseguró que esta polémica por la de su contratación y la de otros dirigentes, es una cuestión política por mi relación con el ex secretario y el ex gobernador’

