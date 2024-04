Incluir Salud demora la entrega de pañales para los chicos con espina bífida

Desde hace meses que las personas que se encuentran amparadas por el programa llamado 'Incluir Salud', vienen reclamando demoras y fallas del mismo. Ahora los padres de los chicos con espina bífida manifiesta que desde principios de este 2024 se están registrando irregularidades con la entrega de pañales, algo que es indispensable para ellos.

Oscar Camacho, referente de la Asociación de Padres de niños con Mielomeningocele, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es la preocupante realidad que están atravesando por este problema. Él contó que los chicos que nacieron con una malformación en su columna vertebral, en su mayoría tienen hidrocefalia y incontinencia urinaria, por lo que necesitan los pañales para poder tener una vida un poco más tranquila.

'Lamentablemente para aquellas personas que no tienen obra social, que el Estado le permite asociarse a Incluir Salud, a partir de este año con las nuevas autoridades no se han organizado como para establecer un orden de proveer los pañales descartables que usan los chicos para andar cómodamente. Hay padres que han ido a reclamar y que recién vayan después del 15 para ver si le dan o no le dan. El costo de pañales es altísimo entonces las familias humildes tienen que hacer un sacrificio grande', reveló.

A pesar de esta situación Camacho reveló que la falta de pañales no es el único problema, ya que las familias también deben costear medicaciones hasta incluso procedimiento quirúrgicos.

'No solamente es pañales que quizás es lo mínimo, si hablamos de remedios o de prótesis porque hay algunos que deben ser operados, lamentablemente Incluir Salud no está ofreciendo ese servicio como corresponde. En enero prácticamente no se entregaron, en febrero dijeron que si iban a entregar y sólo dieron unos pocos. El mes pasado manifestaron que lo iban a entregar a través de una pañalera y ahí si nos dieron unos lindos pañales entonces los padres estaban contentos pero ahora no nos han dicho como van a hacer con este elemento imprescindible', sentenció.