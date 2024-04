El director del Penal aseguró que la baja de imputabilidad en San Juan no serviría

Enrique Delgado, director del Penal aseguró que la baja de imputabilidad en San Juan no serviría .

'Si vos me preguntas si hay que bajar la edad de imputabilidad, yo te digo que no', opinó contundente Enrique Delgado, director del Servicio Penitenciario. El funcionario provincia, que además es abogado, indicó en su visita a Más allá de las Noticias, en base a su experiencia y datos actuales, que la baja de 14 a 16 años no serviría para San Juan.

Para argumentar su opinión, Delgado comenzó expresando: 'No califican ni para el Nazario, ni para el servicio penitenciario de acuerdo a su diagnóstico y su desarrollo cognitivo. Es ahí donde tenemos este problema'

Luego continuó con un dato en concreto: 'Hoy en el Nazario Benavidez tenemos 4 menores entre 16 y 18 años que están por problemas con la ley, de los cuales ninguno es peligroso, ni ha cometido un homicidio, ninguno tiene un delito grave. Es por ello que no le veo el objetivo en San Juan’

Delgado aseguró que la realidad delictiva de la provincia dista mucho de la que tiene en jaque a la ciudad de Rosario. 'Como tomamos la realidad de Rosario o del Conurbano, o de otras ciudades grandes para modificar una ley, donde en San Juan sería totalmente perjudicial', expresó.