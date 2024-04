Exclusivo: científicos sanjuaninos descubrieron nuevas adaptaciones del mosquito del dengue

Biólogos sanjuaninos que pertenecen a la Universidad Nacional de San Juan, realizaron descubrimientos respecto al mosquito Aedes aegypti, el que transmite el dengue. La novedad del insecto, comunicada en exclusiva en 'Cien por hora' por Canal 13, es que ha generado adaptaciones al ecosistema sanjuanino y esto es un alerta más para los habitantes de la provincia.

Leonardo Díaz Nieto, biólogo e investigador de la Universidad Nacional de San Juan contó en Canal 13 que las investigaciones que llevan adelante arrojaron que el mosquito ha generado adaptaciones al clima y situaciones que se dan en San Juan.

Uno de ellos es que lo que se creía que no colocaban huevos y se criaban en aguas estancadas sucias como las de cunetas o debajo de puentes pasantes, ahora si aparecen crías de aegypti en esos lugares.

Otro de los descubrimientos es que también han encontrado ejemplares de aegypti que pican de noche, algo que hasta entonces no se creía y sólo se lo vinculaba a las horas de la mañana y horas de la tarde, antes del anochecer, como los momentos en los que picaban.

‘en las características que tiene el mosquito, lo que necesita para poner sus huevos y lo seco que es San Juan, en el mapa de riesgo no daba acá porque necesita de la lluvia para establecerse. Sorprendentemente encontramos que las acequias que es un lugar habitado históricamente por otro mosquito que soporta este ambiente de mucha materia orgánica y condiciones adversas para lo que necesita aegypti, terminamos encontrando que ahí empieza a criar. Este estudio que comienza y estamos viendo que otros parámetros, como adaptarse a aguas sumamente contaminadas, este mosquito está haciendo’, contó Díaz Nieto.

‘Entre las características de este mosquito es que no es muy buen volador. Por eso, si yo no tengo el criadero, lo tiene algún vecino porque no vuelan más de 50 o 100 metros’, explicó Díaz Nieto y agregó que ‘como está en un proceso de adaptación el mosquito, hemos hecho observaciones que aquí también están picando de noche. Así que si de noche nos está picando un mosquito, también podría ser aegypti’.

Estos estudios están terminándose para ser publicados en una revista de ciencia, lo que ocasionará un gran impacto en la comunidad.