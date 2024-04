Jueves frío: así seguirá el tiempo en San Juan

Luego de una temporada de verano que azotó a la provincia con temperaturas récord, los días de frío llegaron y se mantendrían en baja durante unos días.

Tras un miércoles donde la temperatura no superó los 22°, se espera que el jueves no sea la excepción. De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima pronosticada es de 9º y la máxima no superará los 16º.

Del mismo modo, apuntaron a que el cielo estará mayormente nublado durante todo el día y soplará viento del sector Sureste. Hasta el domingo el clima se mantendría en condiciones similares.