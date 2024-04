Uber en San Juan: 'La gente debe viajar en vehículos autorizados'

En una reciente entrevista en el programa "Más Allá de la Noticia", Marcelo Molina, Secretario de Tránsito y Transporte, hizo hincapié en la importancia de utilizar vehículos debidamente autorizados para el transporte en la provincia de San Juan.

Molina destacó la presencia de servicios de transporte como Uber, que recientemente han incursionado en San Juan, y enfatizó la necesidad de informar a la población sobre la importancia de viajar en vehículos autorizados.

El funcionario explicó que los vehículos autorizados son aquellos que han sido debidamente autorizados por la Secretaría para transportar personas. En el caso de los taxis, son fácilmente identificables ya que están pintados de amarillo con blanco, mientras que los remises deben ser solicitados en una base autorizada. Por el contrario, los vehículos de Uber no cuentan con identificación visible, lo que dificulta su reconocimiento como servicios autorizados.

Molina enfatizó que no se puede viajar en vehículos no autorizados y que el uso de transporte no regulado puede plantear riesgos para la seguridad de los pasajeros. "No podemos consumir algo que no esté autorizado. Lo mismo sucede con el transporte", advirtió.

Asimismo, el Secretario señaló que se cuenta con un cuerpo de inspectores encargados de controlar y prevenir el uso de transporte no autorizado en la provincia. "Estamos trabajando para abordar este inconveniente y nuestra sugerencia es clara: no consuman servicios que no estén debidamente autorizados", concluyó Molina.