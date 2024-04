OSP detectó 300 prestadores que cobran el 'extra' en cada consulta

Hace algunas semanas desde la Obra Social Provincia anunciaron que comenzarían a controlar a aquellos prestadores que todavía le cobran el famoso 'copago' en cada consulta a los afiliados. En ese sentido, valiéndose de las denuncias de la gente, lograron concluir que son al menos 300 los profesionales que están cobrando ese monto extra.

Rodolfo Fasoli, interventor de OSP, contó en Cien por Hora cuáles son los resultados que han obtenido aplicando esta nueva metodología. Sobre esto manifestó que actualmente hay un universo de 4000 prestadores que trabajan con ellos en San Juan, de los cuáles un 7,5% estaría realizando esta práctica.

'Se armó un padrón de prestadores fidelizados que por defecto en marzo estaban todos los profesionales, pero al transcurrir los días receptamos las denuncias de la gente que contó cómo le fue en la consulta y aquel prestador que sigue cobrando el plus pasó al padrón de prestadores no fidelizados. Con esa metodología hasta el viernes pasado teníamos 300 prestadores que figuraban en la lista de no fidelizados, de un total de casi 4000. Todos los viernes se va actualizando y cada vez tenemos más denuncias', expresó.

Otro dato importante que reveló Fasoli es que el monto actual que ellos están considerando actualmente es $8.000 por una consulta básica y $9.500 por una consulta de especialista. Esa es la referencia con la que cuentan hoy en día. Por último, el entrevistado reveló que están trabajando para que cada vez sea más sencillo para los afiliados denunciar cuándo les exigen pagos indebidos.

'Próximamente a través de la DPI por Ciudadano Digital ya la credencial digital donde cada consulta se puede hacer por ahí con un número de Token y se puede quedar especificada la consulta, cuando salen de la misma unos 30 minutos después pueden decir si le cobraron, si fue bueno el servicio o no, así podemos controlar' , sentenció.