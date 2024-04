En exclusiva el testimonio de un sanjuanino que vive en Israel

Este martes por Banda Ancha, tras un comunicado vía Zoom, habló un sanjuanino quien contó cómo es vivir en primera persona el ataque de Irán a Israel, lugar donde es su hogar.

Andrés Pomeranchick, contó a Canal 13 los detalles de su vida diaria. Se encuentra radicado en Israel desde 1996 y vive en la zona centro sur del país, muy cerca de la ciudad Ga'ash. El sanjuanino vive con su esposa y sus cuatro hijos y se dedica a la gerencia de empresas en el área de marketing.

Sobre el ataque, el sanjuanino relató este suceso, empezando por dejar en claro que sorprendió a muchos, ya que Irán atacó cuando estaban acostumbrados a solo quedar en amenazas.

Sobre la defensa de la Cúpula de Hierro que, en conjunto con Jordania y EE. UU, evitó 99% de los proyectiles no impactaran, Pomeranchick expresó que :"Te da una sensación de seguridad pero no existe".

Sobre el día a día, Andrés destacó que todo se paralizó, pero para el lunes pasado las actividades volvieron a la normalidad, como la apertura de shopping, colonias de verano, aeropuertos: "Es como que vivimos en una rutina dentro de esta locura" destacó.

En lo personal, Andrés destacó su confianza de quienes podían atacarlos, pero con este nuevo ‘enemigo’ ya no saben a dónde estarán dirigidos los proyectiles: “Nosotros (con su esposa) estábamos en casa, nos fuimos a dormir, nos levantamos en la noche. Nos quedamos despiertos viendo a ver qué pasaba, pero bueno, acá en mi zona alarma no hubo” expresó.

El sanjuanino prosiguió contando que: “Por una cuestión de seguridad que ellos nos pidieron, no que nosotros le dijimos, mis hijos quisieron dormir en el refugio". Por otra parte agregó que: "Acá tenés un tiempo cuando te tiran un proyectil de Gaza, cuando te tiran de Irán aún más”.

Sin embargo, para Pomeranchick, es una situación que ya tiene harto a los ciudadanos de Israel. En sus palabras: “Es una cuestión de ego que el último, o sea, tanto Israel como Irán quieren tener la última”

Andrés se resignó y conto que: “Ya estamos cansados, ni hablar de los 140 y pico de secuestrados que hay todavía en la Franja de Gaza. Basta, paren, que nos den los secuestrados” resaltó abogando por paz.

Agregó que: “Esta guerra no tiene sentido para nadie. Estamos cansados, no hay ánimo, hay tristeza. La realidad cambió, eso no hace que el país no siga funcionando y eso no hace que el país no siga para adelante”.

Sobre el refugio anti bombas, dijo que para ellos se trata de una habitación más: "Acá ya estamos acostumbrados, no quiere decir que todo el tiempo habían alarmas" destacando que las amenazas existían desde hace tiempo pero no que los lanzaran.

Andrés destacó que hay tantas realidades distintas que es lo que hace todo sea una lucha diaria por conservar la calma: “Primero tenés los secuestrados y los asesinados del 7 de octubre. Después tenés la familia que quedaron de ellos y tienen que vivir con que les mataron parte de la familia, que a lo mejor tienen secuestrados todavía en casa y los tuvieron que evacuar de donde ellos viven por no cuestión de peligro. Después son las familias que tienen los soldados luchando en el frente familias que se les han muerto soldados que se han muerto por estar peleando con contra los terroristas del Hamas” descargó.

Por último, el ciudadano israelita criticó al gobierno diciendo que: “Este es un país que ha derramado mucha sangre para llegar a lo que llegó, es el precio que por desgracia se pagó. Ojalá que la realidad cambie. Nadie sabe nada y no sé qué es lo que van a decir ni sé qué es lo que van” explicó.

El sanjuanino destacó que gran parte de la población culpa al presidente Netanyahu de Israel: "Yo creo que gran parte de este país, y me incluyo, queremos que se vaya. Estamos convencidos que un gran culpable de todo lo que está pasando es él y todo su gobierno. El tema es que él cree que él es la solución" dijo refiriéndose al mandatario.

Por último sentenció: “Yo creo que otra vez está la diferencia entre lo que es la izquierda y la derecha, los religiosos y no religiosos. Es como que todo otra vez empieza a salir, también por una necesidad de la gente que quiere que ya alguien pague por lo que está pasando y bueno, mucha gente estamos convencidos de que el gran culpable de lo que está pasando acá es Benjamín Netanyahu y su gobierno”.