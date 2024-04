Finalmente llegó a San Juan el costoso resonador que llevaba 8 meses en aduana

Durante el mediodía de este martes 16 de abril se anunció una gran noticia para el ámbito de la salud sanjuanina. Se trata de que finalmente se concretó la llegada del esperado y necesario resonador que llevaba más de 8 meses trabado en la aduana.

Amilcar Dobladez, ministro de Salud, contó en rueda de prensa que desde que empezaron a gestionar el pasado 11 de diciembre ya se pusieron manos a la obra para concretar este logro. Por otro lado aclaró que si bien el equipo ya está en suelo sanjuanino, habrá que esperar para que entre en funcionamiento.

'El gobernador apenas asumimos se enteró de que estaba pendiente la importación de este resonador que adquirió San Juan. Pudimos hacer todas las gestiones con la ayuda del gobernador en Buenos Aires primero para que llegara el equipo a Argentina y luego el desaduanaje que es un trámite bastante engorroso para este tipo de equipos. Este equipo es tan específico que necesita un tiempo de montaje y calibración. Entre los dos procesos calculamos que va a demorar entre 45 y 60 días', expresó.

Una de las características más importantes que tiene este resonados, es que podrá ser utilizado por personas que superan los 200 kilogramos. Sumado a esto, reduce en 50% el tiempo de exposición de cada paciente, lo que permite hacer muchos más estudios en un mismo día. Por otro lado, como parte del mismo procedimiento también se destrabó la llegada de dos Eco Doppler que se están montando en La Rotonda y en el Marcial Quiroga.

'Lo que hicimos, encomendados por el gobernador, era terminar la obra donde iba este resonador entonces apuramos también esa tarea que estaba parada para que se pudiera montar en la habitación específica donde irá. Eso fue lo único que se apuró, pero no hizo falta hacer ningún otro desembolso más allá de la gestión de poder importarlo. Estos resonadores tienen una vida útil no menor a 15 o 20 años, lo que se puede romper son repuestos no el magneto en si', sentenció.