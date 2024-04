Tiene 50 años y busca a su mamá que lo dio en adopción cuando era un bebé

Roberto Castilla, un hombre de 50 años, oriundo de San Juan. Su vida se vio envuelta en un misterio cuando supo que es adoptado. Ahora comenzó una búsqueda personal para conocer sus raíces. La certeza de su adopción legal es un impulso para conocer a su madre biológica y, posiblemente, a más familiares. Roberto charló con Diario 13 para explicar los detalles.

Según relata Castilla, sus padres adoptivos, Juan Castillo y Josefa Lorenzo, ya han fallecido, y fueron quienes lo criaron desde pequeño. Sin embargo, ahora siente la necesidad de conocer sus orígenes y establecer vínculos con su familia biológica.

"Me enteré de dónde soy, me enteré de dónde vengo", expresó Roberto al ser contactado por Diario 13 para compartir su historia. Según su acta de nacimiento, nació el 28 de febrero de 1974. El enlace para su adopción fue realizado por su madrina, quien le reveló los detalles de su historia de vida.

"Me adoptaron con siete meses de vida", comentó. Su adopción fue de EUDES, una institución donde alojaban menores de edad, relató Roberto. Además destacó que al ser adoptado legalmente, nunca conoció el nombre de su madre biológica. Fue su madrina quien, después de 30 años sin verse, decidió contarle la verdad sobre su identidad.

"Me sorprendí al conocer que mis padres nunca me habían dicho la verdad sobre mi identidad", agregó. Según el relato de su madrina, Roberto no fue producto de una violación, pero su madre biológica, una joven de 15 años en ese entonces, se vio obligada a darlo en adopción debido a su situación personal.

Ahora, Roberto se encuentra decidido a encontrar a su madre biológica y, posiblemente, a otros familiares que puedan formar parte de su historia. Tiene certezas y es que ella podría tener 65 años y aún podría estar en San Juan. Por ello sigue firme con su esperanza de verla y cerrar su historia.