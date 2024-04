El mensaje de Fuentes a los docentes a horas del paro: ‘Hay que tener cordura’

El paro docente en San Juan del jueves 18 de abril está generando mucha polvareda. En horas de la noche, a pocas horas de que se efectúe la medida de fuerza por 24 horas, Silvia Fuentes, ministra de Educación expresó en Canal 13: ‘Hay que tener cordura. Así como está el derecho a hacer una huelga, también está el derecho a que eduquemos a nuestros pequeños'

Preocupados por los padres y los alumnos y alumnas, Fuentes indicó que estarán atentos al número de docentes que no se adhieran al paro. 'Estaremos atentos a aquellos docentes que, si van a ir a dar clases, específicamente por los papás, y por cada uno de los pequeñitos que esperan tener sus contenidos en cada una de las escuelas', sostuvo la ministra.

En horas de la mañana, la titular de la cartera de educación expresó también por Canal 13 que está confirmado que le descontarán el día a aquellos trabajadores que no asistan a las aulas para protestar, ya que estarían perjudicando a aquellos que si cumplen con su tarea laboral.

Fuentes señaló que trataron de ponerse en el lugar de aquellos profesores y profesoras que si acudirán a sus puestos de trabajo. 'Todos estamos haciendo un gran esfuerzo y creo que no es lo mismo el docente que va a trabajar al que no va. También hace un gasto en colectivo o en su auto para acercarse a su escuela el que cumple con su trabajo, más cuando es un departamento alejado. Es importante que confiemos en ese docente que va, así que hemos tomado la decisión de que, si se descontará el día para aquellos que no vayan', expresó.