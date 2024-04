La Ministra de Educación justificó el descuento del día de paro

El pasado martes los tres gremios docentes de San Juan anunciaron de manera conjunta que el 18 de abril harán un paro por 24 horas. En ese sentido la titular de la cartera educativa confirmó que le descontarán el día a aquellos que no asistan a sus puestos de trabajo para protestar, ya que estarían perjudicando a aquellos que si cumplen con su tarea laboral.

Silvia Fuentes, ministra de Educación, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es la determinación que tomaron respecto a los educadores que decidan parar para sumarse a la medida de fuerza. Sobre esto señaló que trataron de ponerse en el lugar de aquellos profesores y profesoras que si acudirán a sus puestos de trabajo.

'Todos estamos haciendo un gran esfuerzo y creo que no es lo mismo el docente que va a trabajar al que no va. También hace un gasto en colectivo o en su auto para acercarse a su escuela el que cumple con su trabajo, más cuando es un departamento alejado. Es importante que confiemos en ese docente que va, así que hemos tomado la decisión de que si se descontará el día para aquellos que no vayan', expresó.

Seguidamente Fuentes reveló que los secretarios generales no los habían notificado de esta medida, por lo que se enteraron por los medios de comunicación una vez que ellos lo comunicaron el 16 de abril. Por otro lado, remarcó que seguirán luchando para cumplir con su compromiso de que los alumnos tengan 190 días de clase en todo este 2024.

'Venimos dialogando con los gremios desde febrero, mes a mes como nos pidió el gobernador, contándoles cuál es la situación de la provincia y cuál es la recaudación que tenemos porque en función de ello es el aumento que le vamos dando. Desde ese punto el lunes terminamos la jornada con los gremios manifestando que no era de su agrado el ofrecimiento que hizo el Gobierno, pero no sabíamos de este paro. Ellos entienden que la decisión es la correcta pero para nosotros no es el camino. Nos comprometimos a que los chicos tengan 190 días de clases y queremos garantizarlo', señaló.

Por último, la funcionaria remarcó que reconoce que los educadores tienen derecho a manifestarse, pero a su vez los estudiantes también tienen su derecho a poder acceder a la educación que es en lo que ellos están haciendo hincapié desde un principio.

'Tenemos que empezar a pensar la calidad educativa de otra manera. Los padres hacen un gran esfuerzo para mandar a sus hijos a la escuela y comprarle todo lo que necesitan. También hacen un gasto cuando los tienen que llevar a la escuela y se enteran de que el docente no está. Queremos garantizar que los directivos van a estar en todas las escuelas, garantizando que las mismas van a estar abiertas. Hay un derecho a protestar pero también hay un derecho a educar, siempre vamos a pensar en los pequeños', sentenció.