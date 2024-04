Docentes se concentraron en las puertas del Centro Cívico por el reclamo salarial

Este jueves y como estaba previsto, comenzó la movilización del paro docente sanjuanino en reclamo por mejoras salariales.

En el marco de una jornada de lucha y reclamos, los referentes de los sindicatos que nuclea a los docentes en UDA, UDAP y AMEP se congregaron junto a todos sus afiliados para exigir una mejora mayor a la propuesta ofertada por el gobierno provincial.

Acompañando a los docentes a medida que avanzaban por Av. Libertador frente a la entrada principal del Centro Cívico, estuvo la secretaria general Patricia Quiroga quien expresó que por parte de su gremio, hubo una adhesión del 90% de docentes: "Esto es lo que decidió la docencia sanjuanina, es lo que decidió las bases y acá estamos" expresó.

Por otro lado, la titular de UDAP destacó que habrá un acto donde los tres representantes sindicales darán su discurso y luego procederán a desconcentrase: "Esto es la unidad, estamos buscando el mismo objetivo que es la defensa de la docencia sanjuanina"

Por su parte, la representante de UDA, Karina Navarro destacó que se movilizan buscando el aumento en los salarios por puntos y no por índice. Rescató que desde su sector hay un acatamiento del 81%: "No es un festejo, es mostrar el descontento de que el salario docente no alcanza para llevar a fin de mes". Sobre los petitorios, dijeron que ya se entregaron en paritarias, la propuesta que buscan se basan en puntos y no en porcentajes en inflación.

Sobre el diálogo abierto, la titular dijo que acompañaron hasta el donde podían: "Hemos venido sosteniendo y acompañando al gobierno, ya ha hecho su mayor esfuerzo. Hoy el esfuerzo es el docente que viene acá a la manifestación y pone en vista su descontento" expresó.

Navarro dijo que sobre el día de descuento es "una medida y decisión política que tendrá que aceptar el Gobierno. Nosotros respaldamos el derecho a huelga" destacó.

"Si no luchamos, no mejoramos nuestras condiciones laborales" admitió la titular de UDA. También destacó que el 23 de abril marcharán en defensa a la educación pública con la Universidad Nacional de San Juan

Por último Navarro sentenció que: "Es un paro de la provincia con respecto al descontento del docente sanjuanino".

Por las protestas, se interrumpió el tramo por Av. Libertador entre calle Las Heras y Av. España.