Trabajadoras sexuales denuncian que las arrestan por salir a trabajar

En los últimos días las trabajadoras sexuales se mostraron en pie de guerra y denunciaron que las llevan detenidas por salir a trabajar. Presentaron un habeas corpus pero fue rechazado en la Justicia. Analizan los pasos a seguir por estas horas.

La situación fue expuesta por las integrantes de Ammar San Juan, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Su representante, Mónica Lencina contó que la semana pasada, durante tres noches, efectivos policiales se llevaron aprehendidas a trabajadoras sexuales cuando desarrollaban su trabajo en la zona habitual.

‘El día martes, miércoles y jueves de la semana pasada, la Policía de la comisaría 5ta, se llevaron detenidas un par de compañeras. Todas las noches se las llevaron’, explicó Lencina.

Acerca de las trabajadoras, mencionó que ‘se han llevado en total 14 compañeras y a 7 se le han labrado actas contravencionales, algo que después termina en multa’ y agregó: ‘Lo que nosotros denunciamos en Derechos Humanos porque las compañeras no pueden trabajar tranquilas. Necesitamos que deroguen códigos contravencionales que fueron promulgados en la época de dictadura y que dejen trabajar a las compañeras’.

‘Con la situación socioeconómica del país, que no se llega ni al fin de semana, más si van detenidas, no pueden trabajar y les generan una deuda porque esas multas hay que pagarlas. Si no se hace con dinero, se debe pagar con días de arresto. Una vez más las trabajadoras de San Juan van detenidas por ir a trabajar’, sostuvo la representante.