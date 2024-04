San Juan no irá con stand a la Feria del Libro de Buenos Aires

La ausencia de San Juan en la próxima edición de la Feria del Libro de Buenos Aires generó revuelo en la comunidad cultural. El secretario de Cultura local, Eduardo Varela Oro, ofreció declaraciones a medios locales para explicar las razones detrás de esta decisión, atribuyéndola principalmente a motivos presupuestarios y a una deuda millonaria con la Fundación El Libro.

Según detalló Varela, al asumir la gestión actual se encontraron con una deuda aproximada de 10 millones de pesos correspondiente al alquiler del espacio en la Feria del Libro del año anterior. La organización del evento condicionó la participación de San Juan al pago de esta deuda, lo cual se sumaba a los gastos operativos y logísticos necesarios para la participación en el evento. Ante la imposibilidad de afrontar estos costos, se tomó la decisión de no avanzar con la reserva del espacio para la provincia en la Feria.

El secretario explicó que los costos asociados a la participación en la Feria del Libro incluyen no solo el alquiler del stand, sino también la organización de espectáculos artísticos, la movilización de personal, el abono de servicios como Internet y electricidad, entre otros. Estos costos, calculados en aproximadamente 68 millones de pesos en valores de 2023, se han visto incrementados considerablemente en la actualidad, volviendo inviable la participación de San Juan en el evento.

Además, Varela señaló que la ausencia de San Juan no será la única, ya que otras provincias también han anunciado que no estarán presentes en la Feria del Libro. Aunque se exploraron opciones para compartir un stand en conjunto con otras provincias, estas gestiones no prosperaron, dejando a San Juan fuera del evento.

En cuanto a futuras ediciones de la Feria del Libro, el secretario expresó su esperanza de que la situación económica mejore y se pueda resolver la deuda pendiente, permitiendo a San Juan retomar su participación en el evento. Mientras tanto, se han implementado medidas para apoyar a las bibliotecas populares locales, facilitando la compra de libros con fondos de Conabip.

Por último, Varela dejó entrever la intención política de resolver este inconveniente en el mediano plazo, manifestando su esperanza de que San Juan pueda volver a participar en eventos culturales tan importantes como la Feria del Libro.