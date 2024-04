Para eliminar el ‘salero’: una rutina ideal para tríceps

En la última semana en Banda Ancha, la coach fitness, Romi Moreno presentó dos ejercicios ideales para sumarlos a la rutina para trabajar tríceps y así eliminar el ‘salero’. Pero, antes de eso, la profesional remarcó sobre la importancia del equilibrio que debe haber entre la alimentación y el ejercicio.

'¿Cuántas personas conocemos que van al gimnasio y no tienen resultados?. Para responder a esta pregunta hay que recordarles que para sumar masa muscular hay que estar en un superávit calórico, mientras que para disminuirla se debe llegar a un déficit calórico. Es decir que no solamente juega el ir al gimnasio, hacer mi rutina de lunes a sábados y luego no comer adecuadamente', precisó.