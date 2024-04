Dirigente sindical cruzó los dichos de Cocinero: 'Quiere desfinanciar la educación pública para convertirla en un negocio'

Este lunes por la mañana, el secretario general de Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SIDUNSJ), Esteban Vergalito, habló por vía Zoom en el programa Banda Ancha acerca de los dichos tajantes del Jorge Cocinero, quien llamó a no asistir a la marcha del martes, expresando que la lucha ‘se da en las aulas’.

Vergalito habló sobre la movilización planificada para el día martes 23 de abril, en protesta por la situación de las universidades públicas del país. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para responder a los comentarios del consejero superior Jorge Cocinero, quien había desalentado la convocatoria, cuestionando la marcha y la conducción del gobierno universitario.

Vergalito respondió a los comentarios de Cocinero, señalando: "Está adhiriendo a lo que ellos llaman las ideas de la libertad, que para nosotros y nosotras desde nuestro sindicato no es otra cosa que apuntar a de financiar la educación pública para convertirla en un negocio". Además, criticó la actitud de Cocinero al atacar al sindicato que nuclea a los docentes y trabajadores universitarios: "Quiero invitar al consejero Cocinero a repensar si esta es la línea que él viene a traernos a la universidad en víspera de una lección universitaria que ya se empieza a jugar este año y que va a tener un lugar el año que viene" destacó.

El dirigente destacó que SIDUNSJ ha conformado una multisectorial con estudiantes y becarios del CONICET debido al escenario "virulento" y lleno de "mentiras" que están enfrentando: "Hasta el momento no se ha transferido un solo peso de ese 70% que el Gobierno dice que aumentó sobre un 5% de gasto de funcionamiento y contra una inflación del 270%".

Vergalito invitó a Cocinero a repensar sus declaraciones y recordó que, aunque el sindicato no participa en las elecciones, tienen una visión clara sobre la educación pública y el contexto nacional: "Los sindicatos somos actores políticos de la vida de la Universidad y de la vida ciudadana".

El dirigente también defendió la importancia de la universidad como espacio de debate y disputa ideológica: "No hay ser humano que no hable desde una ideología. Entonces, plantear que la universidad tiene que ser un espacio donde las ideas no se pongan en juego es subestimar a la ciudadanía y a la comunidad universitaria".

En cuanto a la movilización planificada, Vergalito expresó su confianza en que será masiva y contundente, y reiteró la importancia de defender la educación pública frente a los intentos de desfinanciamiento y vaciamiento por parte del gobierno nacional.