Presunto abuso en el Luján: Lucas Salinas rompió el silencio en Canal 13

Hace unos días fue absuelto Lucas Salinas, el único acusado de haber abusado sexualmente de una alumna con discapacidad en el Colegio Luján. Acompañado de sus abogados, Paola Ibáñez y Reinaldo Bedini, el joven contó en Canal 13, que desde que la madre de la víctima lo señalo decididamente como el acusado, hasta esta actualidad en donde la Justicia decidió que fuese absuelto de la causa, ‘la gente sigue teniendo la misma opinión de él’

Lucas contó cómo se enteró de que lo acusaban de la violación de la joven. 'Lo empecé en el colegio, cuando mi madre me avisó mandándome una nota en un diario, en donde salía la madre acusándome que yo había sido quien había violado a su hija', manifestó el joven absuelto.

'Quería entregarme a la Justicia para decirles no soy yo, pero al fin y al cabo no sirvió de nada porque llegaron a mi casa, rompieron cosas, rompieron puertas, vinieron como si buscarán a un criminal. Fue un allanamiento muy violento', expresó Salinas.

El joven absuelto de abuso sexual, contó que por la violencia del allanamiento su hermano con autismo tomó mucho miedo a la Policía, al punto de no poder cruzárselos.

La vida de Salinas cambió de la noche a la maña cuando fue acusado de abuso. Según precisó en Canal 13, tuvo que continuar con el cursado de 6º año de forma virtual, además de verse obligado a no asistir a su viaje y baile de egresado dada la gravedad de lo que se lo acusaba. 'Me perdí mi viaje, me perdió mi baile de egresado, me perdí varios momentos que son fundamentales en un fin de año en un colegio', se lamentó.

Si bien en el transcurso de la investigación penal preparatoria no hubo testigos que acreditaran la presencia del joven acusado en el baño, durante el tiempo marcado por la víctima como el que ocurrió el abuso, el joven expresó al respecto: 'Siempre había gente que podría haber sido', se quejó.