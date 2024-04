El ex rector Nasisi apuntó contra el Gobierno: 'Para ellos lo público parece que siempre hay que destruirlo'

Oscar Nasisi - ex rector de la UNSJ .

Este martes por la mañana, el ex Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, compartió sus reflexiones sobre la actualidad universitaria y el papel de la universidad pública en la sociedad, por el programa Banda Ancha de Canal 13.

Nasisi comenzó destacando la importancia de la marcha federal universitaria, resaltando su carácter significativo al ser convocada fervientemente por la UBA. En medio de las discusiones entre el Gobierno y diversos actores, Nasisi subrayó su perspectiva como docente e investigador, señalando: "Yo lo que noto es que hay una descalificación permanente de cualquier cosa que se haga parece que todo lo bueno no pasa por lo público, sino que siempre pasa por lo privado lo público parece que hay que destruirlo y me parece que no es así".

El ex rector expresó su firme defensa de la universidad pública, reconociendo el valor que brinda a la sociedad: "Me parece muy simplista que nosotros podamos definir o analizar la Universidad solamente por la cantidad de estudiantes que ingresan o egresan", enfatizó, destacando la necesidad de mejorar y cambiar ciertos aspectos.

Nasisi también señaló la importancia del financiamiento universitario y desmitificó la idea de que todo el presupuesto llega de una sola vez: "Lo que van mandando son como cuotas partes durante todo el año", explicó, resaltando la complejidad de cumplir con los gastos de funcionamiento si estas cuotas no son suficientes.

En relación a los sueldos y la distribución de fondos, Nasisi cuestionó los salarios y la gestión del rector, enfatizando que es un cargo político que debe velar por los intereses de la universidad. Además, destacó la necesidad de señales de compromiso por parte de las autoridades: "El rector de la Universidad (Berenguer), les guste o nos guste, es una persona que vela por los intereses de la universidad, pero es un cargo político. No es un cargo académico, es político, y como tal debe funcionar" aseguró.

Noticias Relacionadas Cocinero anunció que será candidato a Rector en 2025

Finalmente, Nasisi lamentó la falta de conocimiento sobre la situación real de la universidad y abogó por mejoras significativas en el liderazgo político y la gestión académica: "Creo que hay muchos desconocimientos en la gente y habla por hablar. Habría que mejorar esto más allá del liderazgo político", concluyó.