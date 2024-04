Marcha Federal Universitaria: testimonios de estudiantes y egresados de la UNSJ

‘Soy la primera generación de mi familia que llega a la universidad’, dijo orgullosa una joven estudiante de la carrera de Trabajo Social. La alumna de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), expresó su felicidad por poder estudiar gratuitamente en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), así como también contó porque todos los alumnos y alumnas deberían haber sido parte de la Marcha Federal Universitaria.

'Vine a la marcha para defender la universidad, porque es nuestro derecho, el cual no debe ser quitado. Me parece que esta lucha no debe ser puesta en discusión porque es nuestro derecho como estudiantes. No tenemos que dejar que nos quiten algo que es nuestro', contó la joven alumna de la FACSO.

La joven estudiante de Trabajo Social precisó que como estudiantes de la UNSJ todos deberían marchar para defender el derecho a ser profesionales. 'No podemos perder nuestros derechos a fórmanos ni permitir que sea arancelado', precisó.

Una egresada de Trabajo Social confesó que no iba a marchar, pero que luego se dio cuenta que no será nadie sin la educación pública.

Sobre su experiencia en el cursado contó: 'Mis pasos por la universidad fueron duros porque mis padres trabajaban en el campo y todos los manguitos que entraban a la casa era para que yo pudiera viajar a estudiar en dos colectivos', precisó la egresada de la UNSJ.

Por último, otra joven le contó a Canal 13 que está orgullosa de ser una estudiante de la UNSJ. ‘Mis padres me enseñaron la importancia de la educación pública’, expresó la alumna universitaria con tono de emoción en medio de la marcha histórica de este 23 de abril.