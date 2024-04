Ratificaron el descuento para los docentes que hicieron paro

El pasado jueves 18 de abril la provincia de San Juan vivió un paro docente del que, según el relevamiento oficial. Desde el momento en que las autoridades de los tres gremios anunciaron esta medida de fuerza, desde Educación adelantaron que les descontarían ese día. Finalmente esta medida fue ratificada y quienes pararon recibirán un salario menor.

Silvia Fuentes, ministra de Educación, contó ante el móvil de Canal 13 que seguirán firmes en su decisión de pagarle su haberes correspondientes a aquellas profesores y profesoras que cumplan con su trabajo. De esta manera, el descuento a quienes se sumaron a la movilización está confirmado.

'Lo que pasó ese día quedó ahí, veremos como se resuelve en la próxima reunión paritaria. El Ministerio de Gobierno determinó que se van a descontar los días. En abril no la podemos hacer porque la liquidación ya estaba en camino pero se va a hacer para el mes de mayo. Mientras no esté dentro de una paritaria abierta y donde no corresponda, se va a seguir actuando de esta manera. Se comunicó que iba a ser de esa manera, así que es un tema cerrado, se va a mantener esta determinación', expresó.

Seguidamente Fuentes comunicó que ellos seguirán centrados en trabajar para mejorar la calidad de la educación y para acompañar a los docentes. De esta manera, seguirán con esta política de descuentos si se dan nuevas medidas de fuerza que estén por fuera de la ley.

'Los gremios nos han comentado la situación de que se habían manifestado, ellos dicen el número que tienen de afiliados que en ese momento se acercaron a la movilización. Nosotros seguimos trabajando y vamos a continuar trabajando con cada uno de los docentes de nuestra provincia. Tenemos muchas cosas por hacer, debemos trabajar en la calidad educativa y nuestra tarea es continuar. Debemos tener los estudiantes en las escuelas, continuar con el perfeccionamiento', sentenció.