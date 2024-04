Hoteleros y Gastronómicos señalaron que por ahora no hay despidos en el sector

En el marco del Encuentro de Cuyo de Hotelería, Turismo y Gastronomía que se llevó a cabo este miércoles, Claudio Aguilar, presidente de la FEHGRA Nacional aseguró que hasta el momento no se han producido despidos en el sector. Además, el empresario afirmó: ‘Si no hubo despidos en pandemia, no lo vamos hacer ahora’

Aguilar contó que a nivel nacional están tratando de reactivar el sector y llegar preparados a las vacaciones de invierno, teniendo asiduas reuniones con Daniel Scioli, Secretario de Turismo de la Nación. Por lo que, según desarrolló el empresario, están trabajando en descuentos con pagos de tarjetas de crédito y en aerolíneas, además de reinventar beneficios con el Ahora 12 y otros descuentos.

Le han planteado a nación sobre pago de tarifas de luz y gas por el incremento

Sobre cómo hacen y si hay un plan para hacerle frente a la abrupta suba de tarifas de luz y gas, Aguilar reconoció que están trabajando tanto con entes del Gobierno como privados para tomar cartas en el asunto, sin dar mayores detalles.

'Hay que afrontarlo, y nosotros tenemos el establecimiento montado, no alquilamos oficinas, al igual que el sector gastronómico, que ya cuentan con la base. Por lo que tenemos que sacarlo adelante como hicimos en la pandemia', cerró Aguilar.