'Inocente Colectivo' buscar la liberación del gendarme jachallero que se defendió de un ladrón

Este miércoles, en el programa "Cien por Hora", se contactó a Hugo Álvarez, miembro de la Asociación Civil del Inocente Colectivo, una organización que lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores de las fuerzas de seguridad, como policías y gendarmes.

Álvarez destacó que esta asociación nació con el objetivo de defender el derecho de presunción de inocencia, especialmente enfocándose en los trabajadores policiales. Enfatizó que muchas veces la construcción de la culpabilidad se da por factores sociológicos y mediáticos, alejados de las cuestiones judiciales.

El hecho fundacional de esta organización se remonta a la causa por la muerte de Franco Casco, quien aparentemente había muerto en una comisaria de Rosario, y que finalmente se comprobó que no fue así. La evidencia, que confirmaba la inocencia de los trabajadores policiales implicados, fue insuficiente por culpa de una historia instalada sobre el caso.

Álvarez mencionó que el caso fue armado, donde 19 trabajadores policiales fueron encarcelados durante 6 años, solo para ser declarados inocentes al final del juicio. Uno de los detenidos fue su hermano, por quien Álvarez incansablemente luchó hasta conseguir su liberación y fundó esta organización.

Por otra parte, el referente de la asociación destacó que estos casos de injusticia han llevado a la asociación a ser contactada a nivel nacional para representar y acompañar a personas en situaciones similares. Álvarez invitó además a contactarlo en sus redes si hay más personas que sufren hechos similares, ya que se encargan en vías telefónicas y por redes de escuchar y acompañar a las familias de los involucrados en hechos similares al que vivió con su hermano policía. Sus redes en Instagram es: @inocentecolectivo2021 y en Facebook como: Inocente Colectivo.

El referente resaltó que están acompañando a nivel nacional casos como el del gendarme jachallero cabo Cortéz Fabricio Manuel, donde su familia lucha por justicia. Destacó que el hermano de Fabricio se ha contactado con la asociación, sintiéndose identificado con su situación.

Álvarez comparó el caso de Fabricio con el de su hermano, que estuvo en prisión preventiva durante seis años, a pesar de que los ordenamientos jurídicos indican que este período no puede exceder los dos años: "Me sentí muy identificado, porque aquí le estaba pasando lo que yo había pasado con mi hermano. Un trabajador de fuerza de seguridad ya cargar con una estima previa, donde muchas veces lo que te decía las cuestiones mediáticas y sociales no ayudan"

Señaló la injusticia de casos donde las prisiones preventivas se prolongan por años, solo para luego declarar la inocencia del acusado.

En cuanto al caso del gendarme sanjuanino que lleva un año preso por matar a un ladrón en Rosario, Álvarez destacó que la fiscalía reconoció la legítima defensa durante una de las audiencias: "Está tan claro que se defendió que en una de las audiencia a las que asistí, la fiscal reconoció la defensa propia" señaló.

La asociación está acompañando al gendarme en su proceso legal y busca asegurar su pronta liberación, mientras continúa persiguiendo la defensa de los derechos de los trabajadores de las fuerzas de seguridad en Argentina.