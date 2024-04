Paritarias: docentes pidieron adelantar la reunión para el 26 de abril

Este miércoles en el programa Cien por Hora, Karina Navarro, Secretaria General de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), abordó el tema del descuento que hará el Ministerio de Educación a los docentes por el día no trabajado durante el paro. Además señaló que hicieron un pedido de negociaciones paritarias.

Navarro explicó: "Nosotros hemos recibido una nota el 22 de abril, la cual hemos respondido en conjunto los tres sindicatos siguiendo el argumento de la paritaria, donde ratificamos esta decisión arbitraria de los salarios". Además dijo "No hubo negociación, sino una decisión unilateral del aumento, donde se demostró con resultados certeros que el 95% de los docentes rechazaban esta oferta salarial".

La líder sindical continuó: "Hemos solicitado la apertura de paritarias para seguir negociando para el 26 de abril y que estas negociaciones arbitrarias no se efectúen sin previo aviso". Respecto al paro, señaló que hemos respondido al informe de descuento del día no trabajado y que esperan que se respete lo que el Gobierno expresó cuando manifestaron que el 65% de los docentes no adhirió al mismo.

Además, Navarro enfatizó la legalidad del paro: "Fue un paro totalmente legal, realizado en tiempo y forma, con la debida comunicación a la subsecretaría de trabajo con 48 horas de anticipación". Tras ello explicó "Cada acción tiene sus consecuencias y la docencia se manifestó mostrando su descontento".

Finalmente, la Secretaria General de UDA destacó la importancia de seguir buscando soluciones a través del diálogo y la negociación: "Esperamos que se abra un espacio para continuar las paritarias y resolver esta situación de manera consensuada y justa para todos los docentes".