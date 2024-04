Hartos: vecinos de una villa de Rawson salieron a las calles a pedir que les hagan las cloacas

'Lo que más necesitamos, y urgente, son las cloacas', contó Dolores Torres, presidenta de la Unión Vecinal Villa Santo Domingo. La vocera habló con Canal 13 en medio de una protesta que este jueves llevaron a cabo sobre calle Progreso, a metros de la villa, para pedir para que les realicen las obras de cloacas.

La vecina y otros habitantes de la villa, la cual cuenta con más de 100 años, se reunieron en las afueras de la misma para protestar. En medio de la protesta, contaron que luego de realizar por años varios reclamos y hasta expedientes, las obras no se comienzan y, al parecer, ni siquiera esto estaría cerca de suceder.

‘No nos dejan hacer en las veredas los pozos. OSSE no lo permite que se hagan pozos ahí por ser pública la vereda', contó Dolores.

El problema radica en que los barrios de alrededor de la villa tienen cloacas, pero ellos no. Estos barrios que están en los alrededores de la villa son: Barrio Cuesta del Viento, Virgen de Fátima y Fanzolato.

'Nosotros luchamos para que hagan todos estos barrios, Y ahora que nosotros necesitamos ayuda, los vecinos de estos barrios no se nos ayudan. Por eso necesitamos que alguien nos escuche, que nos escuche el señor gobernador. Por favor, señor gobernador, porque supuestamente la obra está en marcha, lo que no hay dinero, por lo que queremos que nos reciba en Casa de Gobierno para hablar con él', expresó Dolores.

Los vecinos de la villa decidieron salir a manifestarse en la calle porque tres de los vecinos están en silla de ruedas y para ir al baño deben ser asistidos por otros vecinos, que además les prestan sus baños. Ante esta situación, Dolores y sus vecinos decidieron ganar la calle y con pancartas manifestarse. 'Esos vecinos no pueden ni comer del olor que hay ahí, y encima ellos, que son pensionados y no les alcanza no pueden pagar el desagote de sus pozos negros', expresó la manifestante.

Por otro lado, los vecinos pidieron que se ilumine mejor y se repavimente calle General Acha y la Calle Progreso. Según relató la vocera de estos vecinos, para hacer las acequias rompieron las veredas, sacaron árboles y quedaron baches en varios puntos. Esto provoca constantes siniestras, como caídas de personas, ciclistas y hasta motociclistas.

Dolores contó que el intendente Munisaga se comunicó con ellos para asegurarles que las obras necesarias en el lugar se llevarán a cabo de a poco.

'Nosotros necesita urgente que nos hagan las cloacas, por eso pedimos por favor que vengan al lugar', señaló la vecina., para luego, indicar que autoridades de OSSE también se comunicaron con ellos para indicarles que deben hacerse las obras, pero sin darles una solución.