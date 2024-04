Alarma en una secundaria de Capital por un caso de tuberculosis

Se detectó en San Juan un caso de tuberculosis. La paciente es una alumna de la secundaria de la Escuela Normal Sarmiento, y por ello se activaron los mecanismos pertinentes. Carlos Cagna, rector de la institución contó en Modo Siesta que la chica se encuentra en buen estado de salud, que la enfermedad se detectó a tiempo y que Salud Pública se comunicó con sus padres para darles instrucciones del proceder de ahora en más, por lo que ya se encuentra aislada, comenzando su tratamiento.

La enfermedad se le detectó a la joven la semana pasada y el lunes 22 de abril los directivos de la escuela se reunieron con los padres de los demás alumnos para ponerlos en conocimiento. Los compañeros y compañeras que han tenido contacto con la alumna se están realizando los estudios pertinentes, al igual que sus padres.

Cagna contó que están actuando bajo las indicaciones tanto del Ministerio de Salud como de Educación. No hubo suspensión de actividades en la escuela, puesto que la alumna desde la semana pasada, con parte médico mediante, no estaba asistiendo a clases. Es decir, que no pisa la institución desde antes que le detectaran la enfermedad.

Una doctora y una psicóloga pertenecientes a Salud Pública brindaron información a los padres y alumnos del curso de la joven. Además, le dieron una semana para que se hagan los estudios pertinentes. Hasta el momento el rector descartó que se realicen capacitaciones sobre tuberculosis en toda la escuela. 'Si estamos abiertos a recibir las dudas y consultas de cualquier papá o alumno que lo necesite', contó.

En toda la escuela se están ventilando las aulas no solo por precaución ante la detección de este caso, sino también por prevención de enfermedades respiratorias.

El rector contó que los padres de toda la institución tomaron la noticia con calma. 'Nosotros pensamos que los papás se iban a asustar mucho. Estábamos preparados porque personal de Salud Pública nos ha acompañado, pero como fue una explicación de una doctora y una psicóloga del ministerio los papás lo tomaron muy bien, que creo que eso es lo importante. El hecho de haber hablado cara a cara y explicarle cuales son los riesgos y darles la información para que no tengan miedo, para que sea tomado bien dentro del establecimiento. Los papás han entendido que tienen que seguir un tratamiento específico que les indicaron a cada uno'

El rector evitó dar la identidad de la joven, debido a que, en estos casos, se debe respetar la confidencialidad del paciente. Lo que sí aseguró que no se trata de un caso que se haya agravado, que está en buen estado de salud y ya inició su tratamiento con aislamiento como primera medida.

Dicho tratamiento puede durar desde un mes a un año. El tiempo lo dispondrá la recuperación que vaya presentando la joven, y principalmente cuando los médicos que la tratan confirmen que ya no puede contagiar.

Cagna aseguró que la joven volverá a cursar presencialmente cuando termine su tratamiento. Mientras tanto, y para que no pierda el año escolar, cursará en forma virtual, activándose el protocolo preparado para estos casos de enfermedades.