Gobierno firmó un convenio de cooperación que impulsa el desarrollo local y la responsabilidad social

En una jornada cargada de compromiso y colaboración, este viernes 26 de abril se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre diversas instituciones sanjuaninas y la Mesa Provincial. Esta importante firma tiene como objetivo formalizar el desarrollo local a través de acciones de responsabilidad social entre distintos organismos locales, marcando un hito en el impulso del crecimiento sostenible en la provincia.

El Vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, encabezó el evento y expresó su gratitud hacia los diversos sectores involucrados, destacando especialmente el papel de la Universidad Nacional de San Juan y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, donde señaló que reside el futuro de los jóvenes de la región.

En su discurso, Martín enfatizó los esfuerzos realizados para llevar a cabo esta iniciativa, subrayando su importancia para la sociedad. Resaltó la necesidad de devolver a las comunidades oportunidades de trabajo y capacitación, especialmente para aquellos que no tuvieron la posibilidad de acceder a la educación formal: "Hay gente que quiere trabajar y no puede porque no tuvo la suerte de estudiar o no tiene un oficio", afirmó el vicegobernador.

El intendente enmarcó las similitudes de estas acciones en el programa de su ex gestión en Rivadavia llamado 'Sí puedo' como un operativo para abordar al departamento. Destacó las dificultades actuales de ingresar al mercado laboral, señalando que: "Hace 30 o 40 años bastaba tener el secundario completo, hoy no es suficiente".

Esta iniciativa, que refleja el esfuerzo por fomentar el compromiso social y promover la sostenibilidad, está inmersa con el anuncio del Gobierno de la provincia de San Juan sobre la celebración de la "Semana de la Responsabilidad Social". Propuesta por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano en conjunto con la mesa provincial de responsabilidad social. Dicha semana busca impulsar acciones que fortalezcan el tejido social y contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad, reforzando así el compromiso del gobierno y la sociedad con el bienestar y el progreso de San Juan.