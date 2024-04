Mega jornada de esterilización de mascotas en La Superiora

En el marco de una importante campaña en el Día del Animal, el Complejo La Superiora, en Rawson se convierte en centro de atención para aquellos que previamente han reservado su turno. Esta iniciativa, parte integral de la campaña, busca brindar atención a la comunidad. Canal 13 dialogó con el director de ambiente, Nicolás Espejo, para conocer más detalles al respecto.

"Esta campaña, en el marco de la conmemoración del Día del Animal, tiene que ver con un programa que hemos lanzado hace una semana", dijo. "Es un eslabón más de todo lo que venimos realizando en materia de compromiso, educación e incluso eximición de tasas municipales", señaló Espejo.

"Son de pocas horas y todo se desarrolla hoy. La intención es que esto se siga replicando, pero en el marco de eso nos hemos salido de nuestro centro de salud, que está en Villa Krause", comentó el director. "Al entender que va a ser una gran convocatoria, como la que tenemos hoy, nos trasladamos hasta el Complejo La Superiora, donde estamos realizando esta campaña y hemos habilitado tres quirófanos. Usualmente, el municipio tiene solo un quirófano, pero hemos habilitado dos más para ampliar", agregó.

"Para realizar la esterilización, se debe solicitar el turno, donde se le explica al vecino los cuidados que debe tener, los requisitos con los que debe cumplir el animal, como la edad del animal que no sea mayor a 8 años o el peso que no supere cierto límite, para que la esterilización y la cirugía se puedan realizar de la mejor manera y no afecten la salud del animal. Realizamos un abordaje previo para garantizar la seguridad y el bienestar de las mascotas", explicó.

Además señaló que "Todos los turnos ya han sido otorgados y estaremos realizando cerca de 120 esterilizaciones en el transcurso de la mañana". También los vecinos pueden acercarse para vacunar o desparasitar a sus mascotas, esto es por orden de llegada y no tendrán ningún tipo de problema. Esto es para cualquier animal, incluso callejeros que no tienen ningún tipo de amparo y están en situación de calle. "Se ha coordinado con ONGs proteccionistas y voluntarios que han traído animales que están en situación de calle", concluyó Espejo.