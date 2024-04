UDAP aún no define si adhiere al paro nacional de CTERA este jueves

Este miércoles por Banda Ancha, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, se refirió al paro nacional convocado por CTERA para este 4 de abril. Explicó los motivos que podrían llevar a esta medida de fuerza en San Juan

Quiroga enfatizó que desde el inicio de su gestión se comprometieron a estar del lado de los docentes, y que están llevando a cabo encuestas con los delegados escolares para conocer la opinión de las bases respecto al paro. "Dijimos desde el primer momento que nos presentamos a elecciones que íbamos a estar del lado del docente", aseguró.

La secretaria general de UDAP manifestó que se enteraron del posible paro durante la noche del martes y que están relevando la opinión de los docentes para tomar una decisión: "Pertenecemos a CTERA pero no queremos ser unilaterales, queremos saber la opinión de nuestros docentes", añadió.

Entre los motivos que podrían llevar al paro, Quiroga mencionó la hora extendida, el equipamiento de los establecimientos y la falta de distribución de la copa de leche y almuerzos. Destacó la importancia de que Nación vuelva a financiar estos objetivos, ya que la coparticipación no alcanza para cubrirlos: "Casi el 80% va destinado a sueldos, con el 20% no podemos equiparnos", explicó.

Respecto a las refacciones escolares, Quiroga señaló que aún hay escuelas construidas con módulos y que no todas han sido refaccionadas. "Necesitamos esos recursos de Nación sí o sí, no podemos vivir de la coparticipación", subrayó.

Noticias Relacionadas UDAP irá a la primera reunión de paritarias y pedirá el 45%

La titular de UDAP anunció que a las 11 hs se determinará si adherirán al paro o no, enfatizando que hay razones de peso para hacerlo: "No estamos hablando solo del 10% de nuestros sueldos de FONID y Conectividad sino que no vamos a poder afrontar estos gastos", concluyó.