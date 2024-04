Dobladez, sobre los despidos en clínicas: 'Les daremos herramientas para evitarlos'

En las últimas horas desde ATSA denunciaron que desde la clínica El Castaño despidieron 'por la espalda' a 30 de sus empleados. Sobre esto habló el titular de la cartera sanitaria de San Juan, explicando que tratarán de darle herramientas al sector privado para evitar más situaciones similares en el futuro.

Amilcar Dobladez, ministro de Salud, contó ante el móvil de Canal 13 que este martes mantendrá una reunión con todas las clínicas y sanatorios locales para tratar ese tema. Esto se debe a que el propio gobernador sanjuanino le pidió que intervenga para brindarle alguna solución o facilidad a los propietarios de estos centros de salud.

'Puedo pedir que no haya despidos, pero les tengo que colaborar con alguna herramienta para colaborar en ese sentido porque 2+2 es 4 y cuando no alcanza para el Estado tampoco para el privado. Tenemos que articular alguna manera para acompañarlos. La Obra Social Provincia que financia el 70% de la salud privada, no puede ser la única herramienta para salvar esta situación porque la pondríamos en rojo. Tenemos que pensar en herramientas para aliviar esta situación en los privados', expresó.

Por último, Dobladez remarcó que afortunadamente la provincia de San Juan se encuentra en una mejor situación que el promedio nacional. Esto se debe al cierre de cientos de establecimientos médicos en toda la República Argentina, algo que por el momento no se ha dado a nivel local.

'Es problema nuestro porque yo soy ministro de Salud, ya no es de Salud Pública únicamente. Tenemos que tener influencia, cuidado y acompañamiento con la parte privada porque es una sola la salud. Debemos acompañarlos y protegerlos. Es evidente que a nivel nacional hay una crisis en salud, porque cerraron 1300 clínicas y sanatorios en 6 meses en Argentina. En San Juan todavía no sucede, por eso tenemos que estar acompañando. Nosotros tenemos que estar ahí para darles el apoyo que necesitan', sentenció.