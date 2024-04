En San Juan no cobran extra a los pasajeros si no tienen registrada la SUBE

Sobre el mediodía de este jueves 4 de abril autoridades del sector de Tránsito y Transporte realizaron una conferencia de prensa. La misma tenía como objetivo aclarar, nuevamente, una situación que preocupa algunos sanjuaninos que consumen sólo medios nacionales y que están confundidos. Se trata de que no les cobrarán un extra en su pasaje de colectivo si no registran la SUBE, eso sólo ocurre en Buenos Aires.

Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte, habló en esta rueda de prensa para llevarle tranquilidad a los usuarios de la Red Tulum. Allí contó que todavía hay personas que van a hacer este trámite de manera presencial, por temar a que les cobren una tarifa mayor, algo que nunca ocurrió en esta jurisdicción.

'La gente viene a hacer la registración de la tarjeta SUBE a la isla del Centro Cívico o el recambio si tuvieron algún inconveniente con el plástico. Hay que explicarle a los sanjuaninos que acá tenemos diferencias con lo que informan los medios nacionales, que han generado una gran confusión y preocupación. Es en Buenos Aires donde van a pagar el boleto más caro si no registran su tarjeta, no en San Juan. En nuestra provincia eso no pasa, esté registrada o no, no hay ningún tipo de recarga', explicó.

Siguiendo en la misma línea, Molina señaló que sólo recomiendan la registración a jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas y a todas las personas que tienen algún beneficio de ANSES. Esto se debe justamente a que ellos son los que pueden obtener este beneficio de la tarifa reducida. Sin embargo, este trámite se puede hacer online desde el siguiente link.

'El descuento es del 55% de la tarifa. Hemos detectados muchos casos de gente que viene a la isla y ya tiene registrada la tarjeta. Le queremos decir a la gente que si ellos ya pagan $210 que es la tarifa diferenciada, no va a cambiar porque el beneficio ya lo tiene. No tiene sentido volver a hacer el trámite porque ya lo hicieron', manifestó.

Por último, Molina contó que además de la registración en la isla que tiene Tránsito y Transporte en el Centro Cívico, también se puede realizar el reemplazo de la tarjeta en casos específicos, totalmente gratis.

'El reemplazo se hace sin costo cuando la misma se desmagnetizó que es cuando la pasan y no funciona, también cuando se rompió o se extravió. Ese reemplazo, si estaba registrada la SUBE, permite ese saldo que tenía en 72 horas se puede recuperar y no perderlo. Las tarjetas que estamos dando son sin cargo, pero vienen con un negativo de -$880', sentenció.