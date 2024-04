La vacuna antigripal es un éxito y desmitificaron los rumores de rabia

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en San Juan, la respuesta ha sido alentadora. Según Cecilia Clavijo, encargada de Medicina Sanitaria en Canal 13, se ha dado inicio a la vacunación del segundo grupo de riesgo, el cual abarca a personas de entre nueve y 64 años con factores de riesgo y morbilidades.

Clavijo enfatizó que la vacunación es recomendada únicamente para aquellos pacientes que recibirán la vacuna antigripal por primera vez. Para quienes ya hayan sido vacunados anteriormente, no es necesario.

"Hemos tenido una buena concurrencia desde que se lanzó la campaña, y continuamos viendo una respuesta positiva", afirmó Clavijo.

Además, Clavijo tranquilizó a la población respecto a los rumores de casos de rabia, indicando que no se han reportado más casos desde el único registrado recientemente, el cual involucraba a un animal bovino de tres meses.

"Es importante aclarar que se trata de un caso de rabia animal, no humana. No hemos detectado más casos, y los rumores que circulan no son ciertos. El diagnóstico de rabia se realiza únicamente cuando el animal presenta síntomas específicos, y hasta el momento no hemos recibido notificaciones de casos positivos", aseguró Clavijo.