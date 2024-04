Vacuna contra el dengue: ¿es recomendable colocársela en San Juan?

Actualmente Argentina se encuentra registrando cada vez más casos de dengue y la provincia de San Juan no es la excepción, detectando por el momento a 550 afectados. En ese sentido muchos ciudadanos empezaron a consultar si era recomendable aplicarse la nueva vacuna para esta enfermedad. Sobre esto una profesional aclaró que sólo se indica para evitar casos graves.

La Dra. Cecilia Clavijo, de Medicina Sanitaria de Salud Pública, explicó en qué casos la gente debería colocarse la vacuna y cuándo no se recomienda. En ese sentido aclaró que son dos dosis que se deben inocular para estar inmunizados y las mismas se dan con una diferencia de tres meses.

'La vacuna tiene indicaciones precisas que es cuando la incidencia del dengue alcanza más de 1000 casos cada 100.000 habitantes. A nivel país tampoco se está vacunando en todas las jurisdicciones porque hay un promedio general de unos 350 casos cada 100.000 habitantes. Algunos privados habían traído y personas de manera particular se la han colocado. La vacuna en este momento no mitigaría el brote', manifestó.

Seguidamente la profesional de la salud remarcó que la vacuna está pensada para quienes contrajeron dengue por segunda vez. En ese mismo sentido señaló que los casos graves son menores al 1%, por lo que no sería viable impulsar una campaña a nivel nacional o provincial actualmente.

'La vacuna se recomienda en pacientes que ya tuvo dengue, ahí se recomendaría para evitar un segundo contagio que son los casos más graves. Si es un paciente que no tuvo dengue antes lo puede hacer de manera particular pero se recomienda. Los casos de dengue grave son el 0,21% de los casos. La vacuna no se coloca para evitar el dengue, sino que no sea un caso grave o hemorrágico, se estaría trabajando sólo en este pequeño porcentaje de personas. Puede hacerlo, pero no es recomendable. No evita el dengue, sino las complicaciones de los segundos casos', sentenció.