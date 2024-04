Aseguran que la importación de vinos es 'una maniobra para bajar los precios'

Gustavo Samper, Presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan, expresó en Banda Ancha, su preocupación por la importación de vinos, asegurando que es "una maniobra para bajar los precios". En este sentido, destacó que la situación no se enmarca en un contexto general de importación económica, sino más bien en una estrategia para inflar el mercado interno con productos genéricos, lo que podría desinflar los precios locales.

Samper señaló que esta importación no responde a la falta de calidad del vino local, sino que parece ser más una especulación sobre la producción nacional. Afirmó que actualmente no existe escasez de vino en San Juan y que, de ser necesario, podrían liberar vinos de buena calidad que están terminando su cosecha. Destacó que si bien la cosecha no ha sido la mejor en términos de cantidad, la calidad de los vinos es buena.

El presidente de la Cámara Vitivinícola también hizo hincapié en que la situación se trata más de un problema monetario de precios que de escasez de producto. Argumentó que "la competencia generada por la importación podría desalentar el mercado interno de producción y no resolvería el problema a largo plazo".

Por último, Samper indicó que, hasta el momento, "la cantidad de importaciones de vino no es considerable", pero advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para el mercado interno si esta tendencia continúa.

Gustavo Samper también mencionó "la problemática impositiva que afecta a los exportadores argentinos de vino", señalando que es un factor que influye en la situación actual. Explicó que, "Argentina es un país exportador natural de vino, duele en el ego ver que se importe vino de Chile no debido a la escasez, sino más bien por una cuestión de precios". El presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan destacó la necesidad de una reducción de impuestos, algo que el presidente había prometido.