En dos semanas, Cidi dio más de 12 mil turnos

Cidi está siendo un furor en los sanjuaninos y sanjuaninas. A dos semanas de que se implementara el nuevo sistema de pedido de turnos de la salud pública, desde el Ministerio de Salud de la provincia llevan registrado que se solicitaron más de 12 mil turnos, según comentó el titular de la cartera, Amilcar Dobladez a Canal 13 este viernes.

'Nos ha sorprendido el nivel de respuesta que ha tenido, porque ya llevamos más de 12 mil turnos dados. Lo que sí es importante de destacar es que no se han reducido los llamados al 0800 o muy poco se redujeron, lo que quiere decir que esto es una demanda no contenida que se está normalizando. Gente que no podía llegar ahora está llegando con los turnos', expresó el ministro.

Este sistema, que pretende darle más agilidad al otorgamiento de turnos en la Salud Pública, fue presentado y puesto en marcha el pasado 21 de marzo. El gobernador Marcelo Orrego, junto al Secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray Mitre, presentaron la innovadora implementación destinada a agilizar trámites y pedir turnos en diversas áreas administrativas cruciales para los ciudadanos.

Echegaray introdujo el asistente virtual del Gobierno de San Juan, denominado CIDI, desarrollado para WhatsApp, destacando su capacidad para solicitar turnos médicos en especialidades de salud.

En esa oportunidad, el Ministro de Salud, Amílcar Dobladez adelantó en exclusiva con Canal 13 la presentación que finalmente ocurrió ese jueves 21 de marzo. Esta nueva funcionalidad dentro del área de Salud, enfocada en ofrecer una forma más ágil de asignar turnos médicos en toda la provincia, busca modernizar y facilitar el acceso a los servicios gubernamentales, mejorando la interacción entre el Gobierno y los ciudadanos: ‘Lo que buscamos con CIDI es ofrecer servicios más eficientes accesibles y centrado en las necesidades de los ciudadanos’.

Dobladez subrayó la importancia de la accesibilidad al sistema de salud mediante la solicitud de turnos, reconociendo las limitaciones del sistema telefónico existente y la necesidad de una solución más eficiente. Tras tres meses de arduo trabajo, se logró digitalizar todos los turnos de la provincia, desde centros de atención primaria hasta hospitales departamentales y descentralizados.

El nuevo asistente virtual forma parte de un conjunto de herramientas digitales llamado Ciudadano Digital 2.0, diseñado para facilitar el acceso a trámites digitales. Dobladez expresó su satisfacción con este avance en la modernización de los servicios, enfatizando el compromiso de ofrecer servicios más eficientes y accesibles centrados en las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, el ministro de Salud aclaró que no se eliminará los sistemas anteriores, sino que habrá dos herramientas, uno es por WhatsApp al número 264 459 2201 por la cual, el paciente lo agenda comienza con un mensaje y se empieza a desarrollar una conversación; y el otro es a través de la página web del Ministerio y por estas dos herramientas donde el paciente puede empezar a solicitar un turno.

El proceso para solicitar turnos médicos a través del asistente virtual CIDI es sencillo y eficiente. El paciente solo necesita proporcionar su número de documento y seleccionar la especialidad deseada. El sistema geolocaliza al paciente y ofrece opciones de turnos cerca de su ubicación, descentralizando la demanda de salud.

Una vez seleccionada la especialidad, el paciente recibe tres opciones de lugares y horarios para su turno. Además, se le enviará un mensaje de texto 48 horas antes del turno para confirmar, reprogramar o cancelar, evitando el ausentismo y permitiendo la reasignación de turnos.

Por último, para aquellos que se les dificulte su adaptabilidad por el nuevo medio se les ofrecerá un tutorial en vídeo para guiar a los pacientes a través del proceso de solicitud de turnos por mensaje de WhatsApp.