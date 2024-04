Histórico: trasladaron las cenizas de las víctimas del Terremoto del 44’

Un acontecimiento histórico se dio este viernes 5 de abril en San Juan. El mismo estuvo marcado por la emotividad y tocó muy hondo a la historia sanjuanina. El Gobierno realizó el traslado de la urna que contiene las cenizas de las víctimas del Terremoto de 1944, desde donde siempre tuvieron un sitio privilegiado, en una de las alas del Templo de Santo Domingo hasta la Iglesia Catedral.

Esta urna contiene miles de los restos de las víctimas del trágico sísmico que cambió para siempre la historia de San Juan. Cabe destacar que se calculan que fueron alrededor de 10 mil las víctimas.

La Iglesia de Santo Domingo históricamente albergó esta urna tan importante para la historia de la provincia. Sin embargo, el terremoto del 18 de enero del 2021 dejó serias roturas en este histórico templo a cargo de los frailes dominicos, el cual desde entonces quedó inutilizable por motivos de seguridad.

Cada 15 de enero, en que se rememoraba un aniversario del Terremoto del 44’, en el Templo de Santo Domingo se realizaba una Misa. Sin embargo, desde el último terremoto sufrido en la provincia esto se cortó. Es por ello, que desde la Secretaria de Seguridad este viernes realizaron el operativo especial para el traslado de la urna.

En conversación con Canal 13, Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad de la provincia, contó que el objetivo del traslado es darle un provisorio hogar a esta urna, debido a su importancia histórica. En la Iglesia Catedral quedará expuesta para que sanjuaninos y sanjuaninas al igual que visitantes puedan dar homenaje a los caídos en esta tragedia.

'Esta urna tiene un valor muy sensible a toda la población sanjuanina, fue un hecho que no se debe olvidar jamás. A posterior de esta tragedia se tomaron muchas determinaciones que crearon conciencia sísmica. Además, no debemos olvidar que despertó en todo el pueblo argentino mucha solidaridad, por lo que es un gran recuerdo’, sostuvo Sánchez.

A raíz de este traslado histórico, el ministro de Seguridad llamó a generar conciencia, al tratarse de un hecho que marcó no solo a la provincia sino a todo el país. 'El pueblo de San Juan y de todo el país debe siempre recordar lo que pasó, porque hasta se juntó dinero para la reconstrucción de la provincia. También a partir de esta tragedia nació el INPRES y se construyeron los edificios sismorresistente que tenemos en la actualidad'.

Sobre la posibilidad de realizar las costosas reformas que el Templo de Santo Domingo necesita para ser un lugar seguro, Sánchez expresó su deseo de que en pocos años esto sea una realidad, puesto que se trata de un lugar que era muy visitado por todos los sanjuaninos y sanjuaninas.