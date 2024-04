Quiroga: 'En UDAP estamos a favor del recorte, pero no en Educación'

Actualmente el sector educativo se encuentra atravesando un momento agitado debido a distintos inconvenientes. Por el momento no se ha llegado a un acuerdo salarial en paritarias ya que, por ejemplo, en San Juan debieron hacerse cargo de partidas que cubría Nación anteriormente. Sumado a esto hubo un paro de docentes y otras situaciones tensas. En ese marco la titular de UDAP aseguró que ellos están de acuerdo con el recorte que hacen de Nación, pero que no deberían hacerlo en Educación.

Patricia Quiroga, secretaria general del mencionado gremio, contó en Banda Ancha que el paro docente que se llevó a cabo el pasado jueves 4 de abril tuvo la participación de un gran porcentaje de los educadores. En ese sentido recordó que sus salarios actualmente se encuentran casi uno 30% por debajo de la inflación actual.

'En San Juan tuvimos un 85% de acatamiento, empezamos con un 70% pero se fue extendiendo a los departamentos alejados. Es en defensa de la Ley de Financiamiento Educativo que es de Nación. No está llegando el dinero a la provincia. Las autoridades locales están haciéndose cargo pero eso le corresponde a Nación. Esto provoca que Provincia deje de lado cuestiones como nuestro salario. Nuestro sueldo quedó un 27,5% por debajo de la inflación, cuando el año pasado terminamos un 5% por encima de la misma', explicó.

Brindando más detalles acerca del desfinanciamiento de las autoridades nacionales a la actividad educativa, Quiroga aseguró que ella está a favor del recorte. Ella remarcó que es necesario para poder mejorar la situación económica. Sin embargo, señaló una de las variables que no se deberían tocar es justamente la Educación.

'Estoy a favor del recorte de todo lo que se gastó masivamente, yo lo estoy haciendo en UDAP desde que llegué. Hice un desfinanciamiento ya que teníamos deudas por todos lados entonces debíamos recortar. En UDAP estamos a favor del recorte, pero en Educación no podés recortar. En San Juan no hemos tenido creaciones, tenemos aulas superpobladas con más de 40 niños. Todos los años pasa porque la matrícula aumenta. No llega el dinero para comedores escolares, para infraestructura para escuelas que están con módulos escolares y no llegan los fondos para la hora extendida que se da en 204 escuelas', manifestó.

Por último, la secretaria general de UDAP fue consultada sobre la polémica que generó la posibilidad que se le dio a la gente de denunciar 'adoctrinamiento' en las escuelas. Sobre esto señaló que primero deberían dejar en claro que es para ellos 'adoctrinar'.

'Hay que ver qué significa adoctrinar. Si me dicen que les estamos enseñando a los chicos a defender sus derechos, para mi eso no es adoctrinar. El adoctrinamiento en si, yo también estoy en desacuerdo en lo particular pero es hilar muy fino. Si les enseñamos a defender sus derechos es lo que corresponde y eso no es adoctrinar. Estoy en desacuerdo de decirle a los chicos lo que deben pensar, estoy en desacuerdo con lo mismo dentro del propio gremio', sentenció.