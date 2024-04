Tras la derogación de la Ley de Alquileres, aseguran que creció un 60% la oferta

La derogación de la tan sonada Ley de Alquileres generó tanto opiniones a favor como en contra desde las diferentes partes involucrados. Desde el sector inmobiliario aseguraron que esta modificación fue positiva, generando un crecimiento del 60% en la oferta en la provincia de San Juan.

Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, contó en Banda Ancha cuáles fueron los efectos que causó a nivel provincial esta determinación que ya había anunciado Javier Milei durante su campaña.

'La realidad es que el mercado lo tomó positivamente. Hasta el momento hemos tenido un crecimiento del 60% en la oferta según un relevamiento que hicimos. Sigue estando por debajo de la demanda, eso es real también, seguimos teniendo clientes que necesitan alquilar y que todavía no consiguen. Eso nos ha permitido, al haber mayor cantidad de inmuebles en oferta, a que también se regularicen los valores de alquiler', explicó.

Cuando estuvo en vigencia esa ley, los propietarios trataban de prever cuánto podían actualizar el monto de alquiler para no perder frente a la inflación dentro de un año, que era cuando recién se incrementaba. Eso generaba una suba de precios al inicio, para tratar de igualar los registros del índice inflacionario. Domínguez aseguró que eso ahora no está sucediendo, porque hay incrementos en distintos periodos, generalmente cuatrimestrales que no igualan la inflación pero la acompañan y no se aleja tanto de los sueldos.

'La tasa que se aplica es el ICL que es el Índice de Contrato Locatario. No tengo el dato cuatrimestral pero anual puede ser un 196%, lo que estamos teniendo a partir de los últimos días de diciembre y de enero, ya tendremos las primeras mediciones, son cuatrimestrales. Lo bueno del índice es que el propietario puede ir teniendo una renovación más constante y al inquilino no se le hace tan abultado el aumento que antes era uno cada año. Lo más importante es que ha permitido equilibrar los valores', sentenció.