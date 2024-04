Un gendarme sanjuanino lleva 1 año preso por matar un ladrón: habló su hermano

El pasado viernes se cumplió un año desde que un gendarme sanjuanino se encuentra detenido en la ciudad santafesina de Rosario. Todo se dio luego de que le disparara a un delincuente que lo sorprendió con dos cómplices en la puerta de su domicilio. Ahora su hermano reveló en qué situación se encuentra este complejo caso por el que vienen luchando desde principios de 2023.

José Cortéz es el hermano del cabo Cortéz Fabricio Manuel, el cual se encuentra privado de su libertad desde el 5 de abril del año pasado. En ese momento él estaba saliendo de su vivienda en el barrio 'La Cerámica' cuando se topó con 3 malvivientes que se fueron contra él. El sanjuanino se identificó como gendarme y dio la voz de alto, momento en el que uno de ellos empezó a gritar: 'Quemalo, quemalo'.

Él disparó su arma, sin darse cuenta que le había dado a uno de ellos. Estas personas emprendieron la fuga, Cortéz los persiguió hasta que uno de ellos cayó al suelo. Recién ahí él se dio cuenta que lo había herido por lo que llamó al 911 y a una ambulancia, que es algo que está comprobado. Por esta situación el jachallero fue detenido al estar acusado de 'ejecutarlo'.

'Nos encontramos en una lucha día a día con el tema de su libertad, queremos que él espere su juicio en libertad y que se termine esta pesadilla. La Justicia lo acusaba a mi hermano de haberlo arrodillado y ejecutado a este hombre. Un testigo y el video que hay demuestra que no fue así. Fue todo como lo dijo mi hermano, él nunca se negó a declarar. La Fiscalía propuso 3 hipótesis, la primera fue de un Homicidio agravado que es la carátula que sigue teniendo el caso por más que se demostró que no fue así. Después dijeron que lo ejecutó a pocos metros y la tercera hipótesis ya se acerca más a lo que dijo mi hermano', expresó.

Acerca del procedimiento judicial el entrevistado reveló que su hermano tuvo nuevas audiencias durante febrero y abril. Allí ellos como querellantes pudieron presentar diferentes documentos que echaban por tierras esta supuesta 'ejecución' que planteó la fiscal Gisela Paolicelli.

'En febrero se repitió la primera audiencia donde le ordenaron cumplir la prisión preventiva, ya que no se habían presentado las pruebas suficientes como los videos que hubieran permitido que todo fuera diferente. El 5 de abril tuvo su audiencia de apelación donde no nos fue bien, pero somos positivos. Se ha introducido tanto los informes periciales como forenses que indican que el disparo fue de frente y no de espaldas como se decía. Demostró también que hay una distancia y que no fue una ejecución porque no está quemado ni el cuerpo ni la ropa del difunto', comentó.

Este material probatorio que se fue presentando con el paso de las audiencias, ha llevado a que muy probablemente se haga un cambio de carátulas. Se pasaría de un Homicidio agravado a un Homicidio culposo o un exceso en la legítima defensa, lo que representaría una pena en expectativa mucho menor. Fuera del aspecto judicial, José Cortéz reveló cómo están viviendo esta situación a nivel familiar.

'Su esposa Cinthia es de San Juan, de la zona de Jáchal. Cuando pasó el hecho se volvió con sus dos hijos y la está luchando. Vamos unidos porque sabemos que vamos a salir de esto, hemos golpeado muchas puertas. Con el apoyo de la gente hemos logrado conseguir muchísimo. Hay medios periodísticos que se han puesto la camiseta. También se habló de darnos un dinero porque nos pidieron 3 millones para indemnizar a la familia de la víctima. Era una locura y los periodistas con la gente de Rosario hicieron una colecta, donde en 3 días se pudo cumplir con ese trámite', expresó.

Por último el hombre, realmente emocionado, contó que además del apoyo de la gente un importante abogado se puso a disposición de la familia para representarlos de manera completamente gratuita. Se trata del Dr. Carlos Varela de Rosario, quien se está encargando de la querella, generando un gran alivio en los jachalleros que no alcanzaban a pagar los honorarios en dólares que les pedían otros profesionales.

'Vamos viajando una vez al mes, a veces llegamos a dos veces, los pasajes están carísimos, todo es plata. Él se encuentra en el Servicio Penitenciario Piñeiro, uno de los más nombrados por lo que pasa en Rosario, si bien él está cuidado de algunas cosas ya está enfrentando una condena. Gendarmería le sigue pagando el sueldo, pero le hacen descuentos entonces no percibe todo su salario. No es un gendarme que estaba de franco como lo acusaban, ellos son funcionarios las 24 horas', sentenció.