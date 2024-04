Cocinero anunció que será candidato a Rector en 2025

El arquitecto Jorge Cocinero, miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), se pronunció en respuesta a las críticas realizadas por Ricardo Coca, Secretario Administrativo de la institución, sobre las designaciones de personal sin concurso.

Según explicó Coca, las críticas provienen de una estrategia mediática impulsada por el Consejo Superior, liderado por Cocinero, quien busca la rectoría en el año 2025. Ante estas afirmaciones, Cocinero no negó la intención de aspirar a la rectoría y destacó que dichas críticas surgen debido a su desacuerdo con el funcionamiento actual de la universidad. En sus propias palabras, "le está faltando el respeto al Consejo Superior al no cumplir con la norma, es una falta grave".

Asimismo, Cocinero señaló que estas denuncias no son nuevas y forman parte de una serie de desacuerdos con el actual rectorado. Enfatizó que su objetivo es evidenciar que su postura no es más que un intento legítimo de mejorar el sistema político de la universidad: "Estoy muy lejos del pensamiento en la cual han llevado a la Universidad" recalcó.

En relación a la postura presupuestaria del Gobierno Nacional respecto a las universidades, Cocinero reafirmó su compromiso con la defensa de la universidad pública: "Yo he sido alumno, me he recibido en esta universidad pública y por lo tanto considero que debemos y tenemos la obligación de defenderla" expresó.

No obstante, también hizo hincapié en la necesidad de una gestión eficiente de los recursos, mencionando que existen gastos superfluos dentro de la UNSJ que podrían reducirse.

En este sentido, Cocinero mencionó el caso de un servicio de limpieza contratado dentro de la UNSJ, a pesar de contar con un considerable personal no docente, estimado en 1186 empleados en el PAD (Personal Auxiliar Docente).

Además, hizo referencia a la campaña prometida por la gestión actual de Berenguer para eliminar el papel en favor del expediente digital, criticando los altos gastos innecesarios y la falta a esa promesa.

Un ejemplo de los exagerados gastos fue durante el aniversario de 50 años de la universidad: "Se gastaron 150 millones de pesos, y tenemos una escuela de música que terminar" analizó Cocinero.