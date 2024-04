Crece la polémica: Cocinero le contestó a Coca por las 166 designaciones sin concurso en la UNSJ

En una entrevista realizada este martes en el programa "Banda Ancha" por Canal 13, el arquitecto Jorge Cocinero, miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), se pronunció sobre las declaraciones de Ricardo Coca respecto a las denuncias por nombramientos y gastos superfluos en la institución.

Cocinero enfatizó la gravedad del problema generado por la incorporación de 166 personas sin realizar concursos de antecedentes y oposición en la UNSJ. Comparó esta situación con la gestión del ex rector Oscar Nasisi, durante la cual, según Cocinero, se realizaron muy pocos nombramientos de esta naturaleza.

Resaltó la importancia de respetar el convenio colectivo de trabajo, el cual establece la obligatoriedad del concurso de antecedentes y oposición para cualquier persona que desee ingresar a la Universidad: "No es lógico lo que está diciendo, se está intentando dar vuelta y ellos lo han producido sino no tendría anda que decir". En sus palabras, "estamos haciendo de esto una puerta nueva para ingresar sin rendir no es así".

Cocinero subrayó que la violación de esta ordenanza por parte del rector constituiría un incumplimiento de su deber. Asimismo, anunció que la denuncia se formalizará una vez que se obtenga toda la documentación solicitada, incluyendo el acta de la reunión en la que se solicitó al rector explicaciones sobre esta situación en diciembre del año pasado.

En caso de que la denuncia sea favorable, Cocinero advirtió que podría dar lugar a la revocación de los nombramientos. Expresó su interés en conocer la opinión del resto del Consejo Superior al respecto, ya que considera que se ha incumplido una norma específica y es necesario evaluar las consecuencias de manera conjunta.